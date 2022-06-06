Волонтеры прибрали территорию пляжа Фото: «Сима-ленд»

Волонтеры «Сима-ленда» прибрались на диком Верх-Исетском пляже в Екатеринбурге и благоустроили там территорию. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Уборка прошла около улицы Фролова, 62. В ней участвовали 230 человек», — сообщил корреспондент. Волонтеры покрасили столы и лежанки, убрали старые и установили новые скамейки.

Все ямы для удобства местных жителей засыпаны песком и щебнем, также установлен пункт обмена книгами. За субботник, продолжавшийся с 8:00, волонтеры собрали 350 двухсотлитровых мешков.

Ранее волонтеры совместно с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым провели субботник на территории стелы «Европа — Азия». 27 мая в мероприятии поучаствовали 180 человек. Позднее сотрудники «Сима-ленда» за день благоустроили территории сразу двух детских садов, школы, детского дома и дворового клуба. После уборки волонтеры устроили спортивный праздник.

Фото: «Сима-ленд»

Фото: «Сима-ленд»

Фото: «Сима-ленд»

Фото: «Сима-ленд»

Фото: «Сима-ленд»

Фото: «Сима-ленд»

Фото: «Сима-ленд»

Фото: «Сима-ленд»

Фото: «Сима-ленд»

Фото: «Сима-ленд»

Фото: «Сима-ленд»

Фото: «Сима-ленд»

Фото: «Сима-ленд»