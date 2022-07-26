26 июля 2022

В Свердловскую область вместе с цветами проникли опасные паразиты

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы к 8 марта в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, хризантемы, цветы, хризантема
Опасные цветы пришлось сжечь вместе с паразитами Фото:

В Свердловской области уничтожили партию хризантем, зараженных опасным паразитом — калифорнийским трипсом. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского референтного центра Россельхознадзора.

«Партия хризантем из Нидерландов заселена западным цветочным (калифорнийским) трипсом», — говорится в сообщении, размещенном на сайте центра. Партия оказалась опасной для растений региона, и цветы решили уничтожить.

Специалисты Россельхознадзора сожгли 60 хризантем, которые собирались завезти в Свердловскую область. Калифорнийский трипс признан одним из самых опасных для растений паразитов. Он может навредить не только цветам, но и овощным посадкам.

Ранее вредители были обнаружены в цветах из Латвии. Тогда пришлось остановить поставку более 125 тысяч гвоздик. Их сожгли, чтобы предотвратить попадания паразитов на плантации Свердловской области.

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В Свердловской области уничтожили партию хризантем, зараженных опасным паразитом — калифорнийским трипсом. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского референтного центра Россельхознадзора. «Партия хризантем из Нидерландов заселена западным цветочным (калифорнийским) трипсом», — говорится в сообщении, размещенном на сайте центра. Партия оказалась опасной для растений региона, и цветы решили уничтожить. Специалисты Россельхознадзора сожгли 60 хризантем, которые собирались завезти в Свердловскую область. Калифорнийский трипс признан одним из самых опасных для растений паразитов. Он может навредить не только цветам, но и овощным посадкам. Ранее вредители были обнаружены в цветах из Латвии. Тогда пришлось остановить поставку более 125 тысяч гвоздик. Их сожгли, чтобы предотвратить попадания паразитов на плантации Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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