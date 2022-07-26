В Свердловскую область вместе с цветами проникли опасные паразиты

В Свердловской области уничтожили партию хризантем, зараженных опасным паразитом — калифорнийским трипсом. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского референтного центра Россельхознадзора.
«Партия хризантем из Нидерландов заселена западным цветочным (калифорнийским) трипсом», — говорится в сообщении, размещенном на сайте центра. Партия оказалась опасной для растений региона, и цветы решили уничтожить.
Специалисты Россельхознадзора сожгли 60 хризантем, которые собирались завезти в Свердловскую область. Калифорнийский трипс признан одним из самых опасных для растений паразитов. Он может навредить не только цветам, но и овощным посадкам.
Ранее вредители были обнаружены в цветах из Латвии. Тогда пришлось остановить поставку более 125 тысяч гвоздик. Их сожгли, чтобы предотвратить попадания паразитов на плантации Свердловской области.
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