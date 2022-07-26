Бывший вице-мэр из ХМАО снимается с выборов в думу

27 июля 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Павел Прокопович снимается с выборов в думу Нефтеюганска Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Экс-заместитель главы Нефтеюганска Павел Прокопович снял кандидатуру с довыборов в городскую думу. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Прокопович неожиданно решил снять кандидатуру с довыборов в городскую думу. Он выдвигался от „Единой России“ как победитель праймериз. Теперь единороссам придется экстренно искать ему замену, регистрация кандидатов заканчивается сегодня вечером, 27 июля», — сообщил инсайдер. Сам Прокопович в разговоре с URA.RU подтвердил, что снял кандидатуру с участия в довыборах в городскую думу. Свое решение он объяснил личными мотивами, связанными с переменой места жительства. В пресс-службе регионального отделения «Единой России» не смогли оперативно дать комментарий о кандидате, который заменит Прокоповича на предстоящих выборах. Ранее URA.RU сообщало, что Прокопович собирался принимать участие в выборах после того, как победил в праймериз «Единой России». Из мэрии Нефтеюганска экс-чиновник ушел в январе.

Экс-заместитель главы Нефтеюганска Павел Прокопович снял кандидатуру с довыборов в городскую думу. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Прокопович неожиданно решил снять кандидатуру с довыборов в городскую думу. Он выдвигался от „Единой России“ как победитель праймериз. Теперь единороссам придется экстренно искать ему замену, регистрация кандидатов заканчивается сегодня вечером, 27 июля», — сообщил инсайдер. Сам Прокопович в разговоре с URA.RU подтвердил, что снял кандидатуру с участия в довыборах в городскую думу. Свое решение он объяснил личными мотивами, связанными с переменой места жительства. В пресс-службе регионального отделения «Единой России» не смогли оперативно дать комментарий о кандидате, который заменит Прокоповича на предстоящих выборах. Ранее URA.RU сообщало, что Прокопович собирался принимать участие в выборах после того, как победил в праймериз «Единой России». Из мэрии Нефтеюганска экс-чиновник ушел в январе.