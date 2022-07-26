26 июля 2022

Бывший вице-мэр из ХМАО снимается с выборов в думу

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, разное, ХМАО, нефтеюганск, прокопович павел
Павел Прокопович снимается с выборов в думу Нефтеюганска Фото:

Экс-заместитель главы Нефтеюганска Павел Прокопович снял кандидатуру с довыборов в городскую думу. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Прокопович неожиданно решил снять кандидатуру с довыборов в городскую думу. Он выдвигался от „Единой России“ как победитель праймериз. Теперь единороссам придется экстренно искать ему замену, регистрация кандидатов заканчивается сегодня вечером, 27 июля», — сообщил инсайдер.

Сам Прокопович в разговоре с URA.RU подтвердил, что снял кандидатуру с участия в довыборах в городскую думу. Свое решение он объяснил личными мотивами, связанными с переменой места жительства. В пресс-службе регионального отделения «Единой России» не смогли оперативно дать комментарий о кандидате, который заменит Прокоповича на предстоящих выборах.

Ранее URA.RU сообщало, что Прокопович собирался принимать участие в выборах после того, как победил в праймериз «Единой России». Из мэрии Нефтеюганска экс-чиновник ушел в январе.

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Экс-заместитель главы Нефтеюганска Павел Прокопович снял кандидатуру с довыборов в городскую думу. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Прокопович неожиданно решил снять кандидатуру с довыборов в городскую думу. Он выдвигался от „Единой России“ как победитель праймериз. Теперь единороссам придется экстренно искать ему замену, регистрация кандидатов заканчивается сегодня вечером, 27 июля», — сообщил инсайдер. Сам Прокопович в разговоре с URA.RU подтвердил, что снял кандидатуру с участия в довыборах в городскую думу. Свое решение он объяснил личными мотивами, связанными с переменой места жительства. В пресс-службе регионального отделения «Единой России» не смогли оперативно дать комментарий о кандидате, который заменит Прокоповича на предстоящих выборах. Ранее URA.RU сообщало, что Прокопович собирался принимать участие в выборах после того, как победил в праймериз «Единой России». Из мэрии Нефтеюганска экс-чиновник ушел в январе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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