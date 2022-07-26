Жители ХМАО возмущены монополией «Ростелекома» в новостройках

27 июля 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Жители новостроек не могут подключить себе нужного интернет-провайдера Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители новостроек в Нижневартовске возмущены тем, что не могут подключить себе нужного интернет-провайдера. Единственным оператором в их домах является «Ростелеком», который жильцы вынуждены подключать, не имея альтернативы. Об этом URA.RU рассказали сами жители. «Переехали в новостройку на МЖК, а из провайдеров там только „Ростелеком“. Условия у него хуже, чем у других городских операторов — раньше пользовались „Метросетью“. Теперь же за подключение заплати, за их оборудование каждый месяц аренду плати (свой роутер нельзя поставить, а их стоят по 7 — 10 тысяч), и постоянно допуслуги навязывают. Альтернатив нет никаких, местным операторам уже звонили несколько раз. Максимум говорят, что могут поставить нас в очередь, но когда подключат неизвестно. У соседних домов аналогичная ситуация», — сказала в разговоре с корреспондентом агентства одна из жительниц дома №1/1 по улице Интернациональной. Узнать у представителей компании «Метросеть», почему они до сих пор не подключили дома к своей сети во время написания новости не удалось. URA.RU направило запрос провайдеру с просьбой прокомментировать ситуацию. Также агентство запросило у «Ростелекома» информацию о качестве услуг, а также попросило прояснить, зачем клиентам навязывают ненужные услуги. На момент публикации материала ответ на запросы не поступил. Тем временем жители новостроек в других частях Нижневартовска сталкиваются с аналогичными проблемами. «В нашем доме тоже сначала был только „Ростелеком“, поэтому пришлось подключить. Другие провайдеры начали заходить только где-то через полгода, если не больше», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница дома №4 по улице Салманова Виктория Степанова. Ранее URA.RU рассказывало, что в отдаленные поселения ХМАО проведут высокоскоростной интернет. Это следует из планов департамента информационных технологий региона в сотрудничестве с «Ростелекомом». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители новостроек в Нижневартовске возмущены тем, что не могут подключить себе нужного интернет-провайдера. Единственным оператором в их домах является «Ростелеком», который жильцы вынуждены подключать, не имея альтернативы. Об этом URA.RU рассказали сами жители. «Переехали в новостройку на МЖК, а из провайдеров там только „Ростелеком“. Условия у него хуже, чем у других городских операторов — раньше пользовались „Метросетью“. Теперь же за подключение заплати, за их оборудование каждый месяц аренду плати (свой роутер нельзя поставить, а их стоят по 7 — 10 тысяч), и постоянно допуслуги навязывают. Альтернатив нет никаких, местным операторам уже звонили несколько раз. Максимум говорят, что могут поставить нас в очередь, но когда подключат неизвестно. У соседних домов аналогичная ситуация», — сказала в разговоре с корреспондентом агентства одна из жительниц дома №1/1 по улице Интернациональной. Узнать у представителей компании «Метросеть», почему они до сих пор не подключили дома к своей сети во время написания новости не удалось. URA.RU направило запрос провайдеру с просьбой прокомментировать ситуацию. Также агентство запросило у «Ростелекома» информацию о качестве услуг, а также попросило прояснить, зачем клиентам навязывают ненужные услуги. На момент публикации материала ответ на запросы не поступил. Тем временем жители новостроек в других частях Нижневартовска сталкиваются с аналогичными проблемами. «В нашем доме тоже сначала был только „Ростелеком“, поэтому пришлось подключить. Другие провайдеры начали заходить только где-то через полгода, если не больше», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница дома №4 по улице Салманова Виктория Степанова. Ранее URA.RU рассказывало, что в отдаленные поселения ХМАО проведут высокоскоростной интернет. Это следует из планов департамента информационных технологий региона в сотрудничестве с «Ростелекомом».