В Челябинск заходит торговая сеть «Жизньмарт» из Екатеринбурга

27 июля 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Рынок Челябинска «Жизньмарт» рассматривает как перспективный для себя Фото: Размик Закарян © URA.RU В августе в Челябинске откроются две первых точки торговой сети «Жизньмарт» из Екатеринбурга. Как URA.RU сообщила коммерческий директор сети Эля Халили, в планах расширение до 15 локаций. «Первую точку открываем 10 августа по адресу улица Тернопольская, 5. Вторая точка распахнет двери 20 августа в доме 17 на улице Родионова. В скором времени дополнительные магазины по всему городу. Город большой, поэтому планируем до 15 торговых точек», — рассказала URA.RU Эля Халили. Магазины откроются на условиях франшизы. Торговая сеть представлена магазинами двух моделей: «мини» с площадями в 40 кв. метров и большой — от 110 кв. метров. В Челябинске заработают оба. Локации для размещения выбирают так, чтобы поблизости находились жилье и офисы. Ассортимент продукции — продукты питания, полуфабрикаты от салатов до супов, вторых блюд и роллов. Компания развивает направление торговли местными продуктами. В портфеле контрактов — шесть поставщиков из Челябинской области. Остальных приглашают к сотрудничеству, обещая продажи в разных городах работы сети. «Жизньмарт» занимается доставкой заказов, причем круглосуточной. Формат предполагает бесплатную раздачу питьевой воды и льда, также бесплатное предоставление печей для выпечки пиццы и проч. Ценовая политика рассчитана на уровень средний и ниже. В Екатеринбурге к 29 июля будет открыто 46 торговых точек. В августе также откроются магазины в Тюмени, следом — в Уфе, Нижнем Тагиле и в сентябре в Санкт-Петербурге. Объявления о поиске партнеров «Жизньмарта» в Челябинске были размещены на популярном сайте объявлений. Потенциальным контрагентам обещали бизнес с ежемесячным доходом в 480 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В августе в Челябинске откроются две первых точки торговой сети «Жизньмарт» из Екатеринбурга. Как URA.RU сообщила коммерческий директор сети Эля Халили, в планах расширение до 15 локаций. «Первую точку открываем 10 августа по адресу улица Тернопольская, 5. Вторая точка распахнет двери 20 августа в доме 17 на улице Родионова. В скором времени дополнительные магазины по всему городу. Город большой, поэтому планируем до 15 торговых точек», — рассказала URA.RU Эля Халили. Магазины откроются на условиях франшизы. Торговая сеть представлена магазинами двух моделей: «мини» с площадями в 40 кв. метров и большой — от 110 кв. метров. В Челябинске заработают оба. Локации для размещения выбирают так, чтобы поблизости находились жилье и офисы. Ассортимент продукции — продукты питания, полуфабрикаты от салатов до супов, вторых блюд и роллов. Компания развивает направление торговли местными продуктами. В портфеле контрактов — шесть поставщиков из Челябинской области. Остальных приглашают к сотрудничеству, обещая продажи в разных городах работы сети. «Жизньмарт» занимается доставкой заказов, причем круглосуточной. Формат предполагает бесплатную раздачу питьевой воды и льда, также бесплатное предоставление печей для выпечки пиццы и проч. Ценовая политика рассчитана на уровень средний и ниже. В Екатеринбурге к 29 июля будет открыто 46 торговых точек. В августе также откроются магазины в Тюмени, следом — в Уфе, Нижнем Тагиле и в сентябре в Санкт-Петербурге. Объявления о поиске партнеров «Жизньмарта» в Челябинске были размещены на популярном сайте объявлений. Потенциальным контрагентам обещали бизнес с ежемесячным доходом в 480 тысяч рублей.