В Кремле ответили на идею США запретить поставки нефти в Китай

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
В Кремле надеются, что инициатива о запрете экспорта российской нефти в Китай останется на начальной стадии Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В Кремле надеются, что инициатива о запрете поставки российской нефти в Китай останется всего лишь инициативой. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть законотворческая инициатива одного из конгрессменов. Будем надеяться, что эта инициатива на начальной стадии и останется», — отметил Песков.

Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио предложил ввести санкции на перевозку нефти и СПГ из России в Китай. По его мнению, отсутствие таких ограничений указывает на то, что Китай, закупая нефть у России тем самым поддерживает спецоперацию ВС РФ в Донбассе.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

В Кремле надеются, что инициатива о запрете поставки российской нефти в Китай останется всего лишь инициативой. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Есть законотворческая инициатива одного из конгрессменов. Будем надеяться, что эта инициатива на начальной стадии и останется», — отметил Песков. Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио предложил ввести санкции на перевозку нефти и СПГ из России в Китай. По его мнению, отсутствие таких ограничений указывает на то, что Китай, закупая нефть у России тем самым поддерживает спецоперацию ВС РФ в Донбассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...