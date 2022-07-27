В Кремле ответили на идею США запретить поставки нефти в Китай

В Кремле надеются, что инициатива о запрете экспорта российской нефти в Китай останется на начальной стадии
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
В Кремле надеются, что инициатива о запрете поставки российской нефти в Китай останется всего лишь инициативой. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Есть законотворческая инициатива одного из конгрессменов. Будем надеяться, что эта инициатива на начальной стадии и останется», — отметил Песков.
Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио предложил ввести санкции на перевозку нефти и СПГ из России в Китай. По его мнению, отсутствие таких ограничений указывает на то, что Китай, закупая нефть у России тем самым поддерживает спецоперацию ВС РФ в Донбассе.
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