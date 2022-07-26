В ХМАО Дума призывает депутатов не порочить репутацию друг друга

27 июля 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Дума Югорска призывает депутатов помнить об этике при публичных высказываниях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дума Югорска (ХМАО) призывает депутатов города вести себя этично по отношении к друг другу. Это произошло из-за двух народных избранников — Антона Пантина и Романа Самохвалова. Между депутатами возник конфликт после того, как один из них обвинил коллегу в нарушении закона. Информация об этом появилась в официальной группе Думы Югорска в социальной сети ВКонтакте. «В последние дни в социальных сетях города активно обсуждается пост депутата Думы Югорска Антона Пантина о ситуации, случившейся 22 июля с участием другого депутата Думы — Романа Самохвалова. Считаем необходимым прокомментировать данный инцидент. Депутат Думы города в своей деятельности должен соблюдать этические нормы поведения, уважать честь и достоинство граждан, депутатов Думы, должностных лиц, а также воздерживаться от действий, заявлений и поступков, наносящих ущерб их чести, достоинству и деловой репутации», — говорится в сообщении. Конфликт разгорелся после того, как депутат Антон Пантин разместил у себя на странице ВКонтакте пост с обвинениями своего коллеги Романа Самохвалова в пьяном вождении и оскорблении сотрудников полиции. Сейчас эти данные проверяют правоохранительные органы. В свою очередь, Самохвалов написал заявление на своего визави за клевету. По этому факту также проводится полицейская проверка. «В случае установления вины депутатов в соответствии с правилами депутатской этики они понесут ответственность за действия, которые порочат статус депутата и наносят ущерб авторитету Думы города», — сообщили в думе. Сам же Самохвалов отказался пока комментировать случившееся корреспонденту URA.RU. Его официальная позиция будет озвучена после завершения проверки. Связаться Антоном Пантиным на момент публикации не удалось. Депутат не ответил на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО госслужащий подал в суд на начальство после драки. В Урае (ХМАО) заместитель директора МАУ «Культура» Дмитрий Зайцев подал в суд на руководство учреждения за выговор, который ему был сделан после драки с директором парка культуры и отдыха Русланом Уманцом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дума Югорска (ХМАО) призывает депутатов города вести себя этично по отношении к друг другу. Это произошло из-за двух народных избранников — Антона Пантина и Романа Самохвалова. Между депутатами возник конфликт после того, как один из них обвинил коллегу в нарушении закона. Информация об этом появилась в официальной группе Думы Югорска в социальной сети ВКонтакте. «В последние дни в социальных сетях города активно обсуждается пост депутата Думы Югорска Антона Пантина о ситуации, случившейся 22 июля с участием другого депутата Думы — Романа Самохвалова. Считаем необходимым прокомментировать данный инцидент. Депутат Думы города в своей деятельности должен соблюдать этические нормы поведения, уважать честь и достоинство граждан, депутатов Думы, должностных лиц, а также воздерживаться от действий, заявлений и поступков, наносящих ущерб их чести, достоинству и деловой репутации», — говорится в сообщении. Конфликт разгорелся после того, как депутат Антон Пантин разместил у себя на странице ВКонтакте пост с обвинениями своего коллеги Романа Самохвалова в пьяном вождении и оскорблении сотрудников полиции. Сейчас эти данные проверяют правоохранительные органы. В свою очередь, Самохвалов написал заявление на своего визави за клевету. По этому факту также проводится полицейская проверка. «В случае установления вины депутатов в соответствии с правилами депутатской этики они понесут ответственность за действия, которые порочат статус депутата и наносят ущерб авторитету Думы города», — сообщили в думе. Сам же Самохвалов отказался пока комментировать случившееся корреспонденту URA.RU. Его официальная позиция будет озвучена после завершения проверки. Связаться Антоном Пантиным на момент публикации не удалось. Депутат не ответил на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО госслужащий подал в суд на начальство после драки. В Урае (ХМАО) заместитель директора МАУ «Культура» Дмитрий Зайцев подал в суд на руководство учреждения за выговор, который ему был сделан после драки с директором парка культуры и отдыха Русланом Уманцом.