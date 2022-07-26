26 июля 2022

Спорный проект генплана Перми обсудят с жителями

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Куйбышева – Розы Люксембург – Декабристов – 8 Марта. Екатеринбург, публичные слушания, проект, схема, ледовая арена угмк
Ознакомиться с экспозицией можно в районных администрациях Фото:

В Перми с 4 по 11 августа пройдут публичные слушания по проекту нового генерального плана города. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Документ уже вызвал критику со стороны градостроителей: якобы он ущемляет права жителей.

«Экспозиция проекта будет представлена в районных администрациях с 2 по 11 августа. Проведение собраний участников публичных слушаний запланировано с 4 по 11 августа», — говорится на сайте кабмина.

В правительстве подчеркивают, что Пермь будет развиваться как компактный город. Его разделят на территории, где застройка возможна и где невозможна. Концепцию генплана уже обсудили с экспертами. Все их предложения и рекомендации были учтены.

Ранее URA.RU сообщало, что с 2022 года градостроительные полномочия Перми перешли на краевой уровень. Мэрия сейчас вправе только распоряжаться земельными участками. Губернатор Махонин неоднократно критиковал пермского мэра Алексея Демкина за некачественную работу в этой сфере и требовал уволить профильных чиновников.

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В Перми с 4 по 11 августа пройдут публичные слушания по проекту нового генерального плана города. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Документ уже вызвал критику со стороны градостроителей: якобы он ущемляет права жителей. «Экспозиция проекта будет представлена в районных администрациях с 2 по 11 августа. Проведение собраний участников публичных слушаний запланировано с 4 по 11 августа», — говорится на сайте кабмина. В правительстве подчеркивают, что Пермь будет развиваться как компактный город. Его разделят на территории, где застройка возможна и где невозможна. Концепцию генплана уже обсудили с экспертами. Все их предложения и рекомендации были учтены. Ранее URA.RU сообщало, что с 2022 года градостроительные полномочия Перми перешли на краевой уровень. Мэрия сейчас вправе только распоряжаться земельными участками. Губернатор Махонин неоднократно критиковал пермского мэра Алексея Демкина за некачественную работу в этой сфере и требовал уволить профильных чиновников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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