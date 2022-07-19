Украина ждет мощнейшие ракеты для американских установок

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Украина получит более дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина получит более дальнобойные ракеты для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что-то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», — передает слова Данилова агентство «УНИАН».

США передали Киеву РСЗО HIMARS после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что дальнобойные американские системы не будут использоваться для ударов по территории РФ. В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что Киев планирует использовать эти системы для атаки на российские города.

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Украина получит более дальнобойные ракеты для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что-то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», — передает слова Данилова агентство «УНИАН». США передали Киеву РСЗО HIMARS после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что дальнобойные американские системы не будут использоваться для ударов по территории РФ. В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что Киев планирует использовать эти системы для атаки на российские города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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