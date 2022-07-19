Украина ждет мощнейшие ракеты для американских установок

19 июля 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Украина получит более дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получит более дальнобойные ракеты для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что-то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», — передает слова Данилова агентство «УНИАН». США передали Киеву РСЗО HIMARS после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что дальнобойные американские системы не будут использоваться для ударов по территории РФ. В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что Киев планирует использовать эти системы для атаки на российские города. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина получит более дальнобойные ракеты для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что-то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», — передает слова Данилова агентство «УНИАН». США передали Киеву РСЗО HIMARS после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что дальнобойные американские системы не будут использоваться для ударов по территории РФ. В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что Киев планирует использовать эти системы для атаки на российские города.