26 июля 2022

В ХМАО на выборы заявился однофамилец мэра. «Это у главы со мной одна фамилия»

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, руки
На кресло депутата думы Югорска заявился однофамилец мэра — Владимир Харлов Фото:

На довыборах в думу Югорска объявился кандидат, который является однофамильцем главы города Алексея Харлова — предприниматель Владимир Харлов, выдвинутый от партии ЛДПР. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Поскольку Алексей Харлов в мае пересел из депутатского кресла в мэрское, на избирательном округе, который он представлял в городской думе, объявлены довыборы. Среди кандидатов объявился и его однофамилец Владимир Харлов. Это достаточно известная предвыборная технология для того, чтобы получить дополнительные голоса избирателей», — считает инсайдер. Кроме того, он добавил, что у представителя ЛДПР в городской думе родные брат и сестра также являются депутатами. Речь идет о Сергее Харлове и Ирине Даниловой.

Владимир Харлов в разговоре с URA.RU заявил, что не рассчитывает на выборах на голоса сторонников мэра. «Это у главы Югорска одна фамилия со мной. Я был депутатом думы четыре созыва, когда глава города еще пешком под стол ходил. И, возможно, моя известность помогла ему выиграть первые выборы. Во время нынешней избирательной кампании я не собираюсь ничего делать. Люди придут на участки, увидят фамилии кандидатов и сами примут решение», — заявил Харлов.

Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Харлов стал главой Югорска в мае после того, как прежний градоначальник Андрей Бородкин ушел в отставку. Прежде Харлов являлся спикером городской думы.

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На довыборах в думу Югорска объявился кандидат, который является однофамильцем главы города Алексея Харлова — предприниматель Владимир Харлов, выдвинутый от партии ЛДПР. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Поскольку Алексей Харлов в мае пересел из депутатского кресла в мэрское, на избирательном округе, который он представлял в городской думе, объявлены довыборы. Среди кандидатов объявился и его однофамилец Владимир Харлов. Это достаточно известная предвыборная технология для того, чтобы получить дополнительные голоса избирателей», — считает инсайдер. Кроме того, он добавил, что у представителя ЛДПР в городской думе родные брат и сестра также являются депутатами. Речь идет о Сергее Харлове и Ирине Даниловой. Владимир Харлов в разговоре с URA.RU заявил, что не рассчитывает на выборах на голоса сторонников мэра. «Это у главы Югорска одна фамилия со мной. Я был депутатом думы четыре созыва, когда глава города еще пешком под стол ходил. И, возможно, моя известность помогла ему выиграть первые выборы. Во время нынешней избирательной кампании я не собираюсь ничего делать. Люди придут на участки, увидят фамилии кандидатов и сами примут решение», — заявил Харлов. Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Харлов стал главой Югорска в мае после того, как прежний градоначальник Андрей Бородкин ушел в отставку. Прежде Харлов являлся спикером городской думы.
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