26 июля 2022

В школе ХМАО запретили длинные волосы мальчикам и макияж девочкам

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчики должны носить классическую короткую стрижку Фото:

В сургутской школе мальчикам запрещено носить длинные волосы, а девочкам — заметный макияж, красить ногти в яркие цвета и пирсинг. Об этом URA.RU сообщили в средней образовательной школе города Сургута №29.

«Правила внешнего вида учащихся действует в школе уже несколько лет. Когда их составляли, все согласовывалось с родителями, муниципалитетом и учащимися. Претензий ни у кого не было. В июне 2022 года в документ внесены некоторые дополнения, но только в части соблюдения технического регламента. А правила остались те же», — сообщили в школе.

По правилам, девочки не должны ходить с распущенными волосами. Длинные и средней длины волосы должны быть собраны в пучок или прибраны заколкой. Мальчика же необходимо носить классическую короткую стрижку. Кроме этого, каждый ученик обязан носить школьную форму соответствующего образца. При этом в образовательном учреждении отметили, что внешний вид обучающего не может являться основанием для отстранения его от образовательного процесса.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте подростка унизили и выгнали из магазина из-за длины волос. Продавцы отказались отпускать мальчику продукты из-за его стрижки.

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В сургутской школе мальчикам запрещено носить длинные волосы, а девочкам — заметный макияж, красить ногти в яркие цвета и пирсинг. Об этом URA.RU сообщили в средней образовательной школе города Сургута №29. «Правила внешнего вида учащихся действует в школе уже несколько лет. Когда их составляли, все согласовывалось с родителями, муниципалитетом и учащимися. Претензий ни у кого не было. В июне 2022 года в документ внесены некоторые дополнения, но только в части соблюдения технического регламента. А правила остались те же», — сообщили в школе. По правилам, девочки не должны ходить с распущенными волосами. Длинные и средней длины волосы должны быть собраны в пучок или прибраны заколкой. Мальчика же необходимо носить классическую короткую стрижку. Кроме этого, каждый ученик обязан носить школьную форму соответствующего образца. При этом в образовательном учреждении отметили, что внешний вид обучающего не может являться основанием для отстранения его от образовательного процесса. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте подростка унизили и выгнали из магазина из-за длины волос. Продавцы отказались отпускать мальчику продукты из-за его стрижки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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