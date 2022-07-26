Курганская полиция устроила облаву на мигрантов в гостиницах

27 июля 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

За сутки было выявлено 26 нарушений миграционного законодательства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские полицейские провели массовые проверки гостиниц и общежитий в поисках незаконных мигрантов. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «В рамках оперативно-профилактического мероприятия „Фиктивный адрес“ сотрудники полиции осуществляют проверки гостиниц, общежитий и иных мест компактного проживания иностранцев. За минувшие сутки в ходе рейдов по области было выявлено 26 нарушений. В части касающейся правил въезда либо режима пребывания иностранцев на территории РФ, а также их незаконного привлечения к трудовой деятельности», — говорится в сообщении. Массовые проверки мигрантов продлятся до 29 июля. Ранее URA.RU писало, что иностранцы стали совершать вдвое больше преступлений в Курганской области. По данным регионального УМВД, в первом полугодии 2022 года было зафиксировано 203 преступления. Больше половины из них связаны с незаконным оборотом наркотиков.

Курганские полицейские провели массовые проверки гостиниц и общежитий в поисках незаконных мигрантов. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «В рамках оперативно-профилактического мероприятия „Фиктивный адрес“ сотрудники полиции осуществляют проверки гостиниц, общежитий и иных мест компактного проживания иностранцев. За минувшие сутки в ходе рейдов по области было выявлено 26 нарушений. В части касающейся правил въезда либо режима пребывания иностранцев на территории РФ, а также их незаконного привлечения к трудовой деятельности», — говорится в сообщении. Массовые проверки мигрантов продлятся до 29 июля. Ранее URA.RU писало, что иностранцы стали совершать вдвое больше преступлений в Курганской области. По данным регионального УМВД, в первом полугодии 2022 года было зафиксировано 203 преступления. Больше половины из них связаны с незаконным оборотом наркотиков.