26 июля 2022

Курганская полиция устроила облаву на мигрантов в гостиницах

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, торговый центр, рейд в магазине, полиция, наряд полиции
За сутки было выявлено 26 нарушений миграционного законодательства Фото:

Курганские полицейские провели массовые проверки гостиниц и общежитий в поисках незаконных мигрантов. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«В рамках оперативно-профилактического мероприятия „Фиктивный адрес“ сотрудники полиции осуществляют проверки гостиниц, общежитий и иных мест компактного проживания иностранцев. За минувшие сутки в ходе рейдов по области было выявлено 26 нарушений. В части касающейся правил въезда либо режима пребывания иностранцев на территории РФ, а также их незаконного привлечения к трудовой деятельности», — говорится в сообщении. Массовые проверки мигрантов продлятся до 29 июля.

Ранее URA.RU писало, что иностранцы стали совершать вдвое больше преступлений в Курганской области. По данным регионального УМВД, в первом полугодии 2022 года было зафиксировано 203 преступления. Больше половины из них связаны с незаконным оборотом наркотиков.

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Курганские полицейские провели массовые проверки гостиниц и общежитий в поисках незаконных мигрантов. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «В рамках оперативно-профилактического мероприятия „Фиктивный адрес“ сотрудники полиции осуществляют проверки гостиниц, общежитий и иных мест компактного проживания иностранцев. За минувшие сутки в ходе рейдов по области было выявлено 26 нарушений. В части касающейся правил въезда либо режима пребывания иностранцев на территории РФ, а также их незаконного привлечения к трудовой деятельности», — говорится в сообщении. Массовые проверки мигрантов продлятся до 29 июля. Ранее URA.RU писало, что иностранцы стали совершать вдвое больше преступлений в Курганской области. По данным регионального УМВД, в первом полугодии 2022 года было зафиксировано 203 преступления. Больше половины из них связаны с незаконным оборотом наркотиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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