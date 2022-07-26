Иностранцы стали совершать вдвое больше преступлений в Зауралье

27 июля 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

За полгода иностранцы совершили в Курганской области более 200 преступлений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Иностранные граждане в I полугодии 2022 года совершили в Курганской области 203 преступления. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального УМВД. «Анализ криминогенной обстановки показал, что за шесть месяцев 2022 года на территории Курганской области иностранными гражданами совершено 203 преступления, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Больше половины из них составляют преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, из которых 103 — это факты сбыта запрещенных веществ. Каналы поставки наркотиков из других регионов были выявлены и пресечены курганскими оперативниками», — сообщают в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что по итогам трех первых месяцев 2022 года рост числа преступлений, совершенных иностранцами в Курганской области, составил более 380%. При этом количество преступлений, совершенных в регионе в отношении иностранных граждан, увеличилось с одного до пяти. 21 июля Курганский областной суд приговорил двух граждан Таджикистана к 17 и 19 годам лишения свободы за нападение с ножом на полицейских, которые пытались их задержать по подозрению на сбыт наркотиков.

Иностранные граждане в I полугодии 2022 года совершили в Курганской области 203 преступления. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального УМВД. «Анализ криминогенной обстановки показал, что за шесть месяцев 2022 года на территории Курганской области иностранными гражданами совершено 203 преступления, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Больше половины из них составляют преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, из которых 103 — это факты сбыта запрещенных веществ. Каналы поставки наркотиков из других регионов были выявлены и пресечены курганскими оперативниками», — сообщают в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что по итогам трех первых месяцев 2022 года рост числа преступлений, совершенных иностранцами в Курганской области, составил более 380%. При этом количество преступлений, совершенных в регионе в отношении иностранных граждан, увеличилось с одного до пяти. 21 июля Курганский областной суд приговорил двух граждан Таджикистана к 17 и 19 годам лишения свободы за нападение с ножом на полицейских, которые пытались их задержать по подозрению на сбыт наркотиков.