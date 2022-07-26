«Юнармию» обвинили в нехватке путевок в курганский военный лагерь

Кетовская школа предложила создать профильные смены для пограничников, моряков и десантников, чтобы всем хватило путевок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская школа оказалась недовольна, что все путевки на патриотические смены в военный лагерь в селе Чумляк забрали представители «Юнармии». Об этом URA.RU рассказал источник из сферы образования.

«В Кетовском районе есть школа, которой присвоено название имени 25 героев. Их руководство обиделось на „Юнармию“ за то, что они забрали все путевки в детский патриотический лагерь в селе Чумляк. Их основная претензия такова, что они носят имя героев, почему их детям не дают квоту?» — утверждает инсайдер.

Директор «Новосидоровской СОШ имени 25 героев 12 пограничной заставы» Елена Зубарева частично подтвердила информацию источника. «Наши дети уже посещали Чумляк в прошлом году, и в этом они готовились посетить первую смену. Поэтому они очень расстроились, когда нам сказали, что мест нет, и их все отдали юнармейцам», — говорит директор. Она отметила, что школа выступила с предложением, чтобы в следующем году в лагере сделали профильные смены для пограничников, моряков и десантников.

В «Юнармии» Курганской области информацию отрицают. Директор лагеря «Чумляк» Марат Мингазов сообщил URA.RU, что в этом году проходило две смены «Патриот». Мингазов пообещал уточнить информацию по ним и перезвонить позже. По вопросу распределения путевок и квот URA.RU направило официальный запрос в департамент образования области. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в лагере «Чумляк» Щучанского муниципального округа прошла вторая военно-патриотическая смена «Патриот». В рамках программы проходили курс первоначальной военной подготовки.