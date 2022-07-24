Вирусолог Шестопалов: «Спутник V» защитит от штамма «Кентавр» 25 июля 2022 в 09:01 Размер текста - 17 + «Спутник V» эффективен от всех видов COVID-19, подчеркнул Александр Шестопалов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Российская вакцина «Спутник V» эффективна против нового подвида «омикрон»-штамма коронавируса «Кентавр». Об этом сообщил директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов. «„Спутник“ направлен на консервативные участки вируса, которые очень редко меняются с большим трудом, и он защищает от всех вариантов коронавируса. Нет необходимости менять вакцину. Выявление вариантов и подвариантов коронавируса имеет исключительно научную задачу. „Кентавр“ эффективно выявляется обычными тест-системами на коронавирус», — сказал Шестопалов в беседе с ТАСС. Штамм «Кентавр» был обнаружен в Индии. 19 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что пять случаев нового варианта COVID-19 зафиксированы в России. Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор заявил, что отличительным симптомом «кентавра» является боль в горле, пишет агентство Nation News. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Российская вакцина «Спутник V» эффективна против нового подвида «омикрон»-штамма коронавируса «Кентавр». Об этом сообщил директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов. «„Спутник“ направлен на консервативные участки вируса, которые очень редко меняются с большим трудом, и он защищает от всех вариантов коронавируса. Нет необходимости менять вакцину. Выявление вариантов и подвариантов коронавируса имеет исключительно научную задачу. „Кентавр“ эффективно выявляется обычными тест-системами на коронавирус», — сказал Шестопалов в беседе с ТАСС. Штамм «Кентавр» был обнаружен в Индии. 19 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что пять случаев нового варианта COVID-19 зафиксированы в России. Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор заявил, что отличительным симптомом «кентавра» является боль в горле, пишет агентство Nation News. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям