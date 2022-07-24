24 июля 2022

Вирусолог Шестопалов: «Спутник V» защитит от штамма «Кентавр»

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«Спутник V» эффективен от всех видов COVID-19, подчеркнул Александр Шестопалов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российская вакцина «Спутник V» эффективна против нового подвида «омикрон»-штамма коронавируса «Кентавр». Об этом сообщил директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов.

«„Спутник“ направлен на консервативные участки вируса, которые очень редко меняются с большим трудом, и он защищает от всех вариантов коронавируса. Нет необходимости менять вакцину. Выявление вариантов и подвариантов коронавируса имеет исключительно научную задачу. „Кентавр“ эффективно выявляется обычными тест-системами на коронавирус», — сказал Шестопалов в беседе с ТАСС.

Штамм «Кентавр» был обнаружен в Индии. 19 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что пять случаев нового варианта COVID-19 зафиксированы в России. Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор заявил, что отличительным симптомом «кентавра» является боль в горле, пишет агентство Nation News.

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Российская вакцина «Спутник V» эффективна против нового подвида «омикрон»-штамма коронавируса «Кентавр». Об этом сообщил директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов. «„Спутник“ направлен на консервативные участки вируса, которые очень редко меняются с большим трудом, и он защищает от всех вариантов коронавируса. Нет необходимости менять вакцину. Выявление вариантов и подвариантов коронавируса имеет исключительно научную задачу. „Кентавр“ эффективно выявляется обычными тест-системами на коронавирус», — сказал Шестопалов в беседе с ТАСС. Штамм «Кентавр» был обнаружен в Индии. 19 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что пять случаев нового варианта COVID-19 зафиксированы в России. Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор заявил, что отличительным симптомом «кентавра» является боль в горле, пишет агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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