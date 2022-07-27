Куйвашев разнес свердловских мэров из-за провала указа Путина

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев оказался недоволен чиновниками, которые тормозят выполнение указа президента Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал региональных чиновников, которые тормозят выполнение указа президента Владимира Путина о бесплатном доведении газовых сетей до участков. По плану, к началу 2023 года газовые сети должны быть подведены к 34 тысячам домов, однако сейчас эта цифра значительно меньше. Об этом в своем telegram-канале сообщил Куйвашев.

«Сейчас середина 2022 года, а у нас сети лишь у 6 тысяч участков, газ подан всего в 2,5 тысячи домов. Сегодня разбирались, в чем проблема. Где-то не дорабатывают газораспределительные организации, где-то местные администрации затягивают рассмотрение заявок на строительство газопроводов, а где-то недостаточно ритмично идет финансирование», — сообщил губернатор.

По словам Куйвашева, он обратился к коллегам с просьбой ускорить процесс. «Нужно ходить по домам, понятным языком объяснять процедуру подключения, рассказывать о мерах поддержки, о льготах, у нас их огромное количество. Сейчас кто-то предпочитает пользоваться центральным отоплением, хотя может подключиться к газу. Если я приеду, например, в Карпинск, зайду в дом и спрошу жителей: „Вы хотите платить за отопление по 6 тысяч рублей или заплатить 3 тысячи за услугу?“, уверен, все захотят подключиться», — добавил губернатор.

Кроме того, глава региона рассказал, что поручил создать интерактивную карту, «светофор» по каждому муниципалитету. Эта карта будет опубликована на сайте Куйвашева и каждый свердловчанин сможет увидеть, как идут работы по газификации. Губернатор заверил, что и сам будет регулярно ее просматривать.

Ранее URA.RU рассказывало, что свердловчане в суде заставили чиновников выполнять указ Путина, однако дело не двинулось с мертвой точки. В середине июля стало известно, что Свердловская область получила дополнительно 700 млн рублей из федеральных средств на социальную газификацию. Ее поручил провести президент РФ Владимир Путин.