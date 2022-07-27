Представительству ЯНАО в Тюмени добавили полномочий

27 июля 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Ямальские чиновники в Тюмени получат полномочия ликвидируемой структуры Алексей_Гайнов © URA.RU Дирекцию по обеспечению деятельности представительств ЯНАО ликвидируют, а функции учреждения передадут представительству региона в Тюмени. Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте окружного правительства. «Ликвидация государственного казенного учреждения "Дирекция по обеспечению деятельности представительств ЯНАО в Тюменской области и г. Екатеринбурге" осуществляется в рамках завершающего этапа административно-организационной реформы деятельности территориальных органов власти ЯНАО. Возложенные на Учреждение государственные функции передаются представительству автономного округа в Тюменской области», — говорится в сопровождающем документ официальном комментарии пресс-службы правительства. Постановление за подписью губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова вступит в силу с 1 октября 2022 года. В документе также указано, что ответственным по обязательствам ликвидируемой дирекции станет представительство ЯНАО в Тюмени. Это касается, в том числе, обязательств, возникших в результате исполнения судебных решений. Ранее URA.RU сообщало, что ямальскому представительству в Тюмени также передали функции ликвидируемого представительства ЯНАО в Екатеринбурге. За счет освобождающихся ставок ликвидируемой дирекции дополнительные должности вводят для научных работников в лаборатории криологии Земли и геотехнической безопасности.

Дирекцию по обеспечению деятельности представительств ЯНАО ликвидируют, а функции учреждения передадут представительству региона в Тюмени. Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте окружного правительства. «Ликвидация государственного казенного учреждения "Дирекция по обеспечению деятельности представительств ЯНАО в Тюменской области и г. Екатеринбурге" осуществляется в рамках завершающего этапа административно-организационной реформы деятельности территориальных органов власти ЯНАО. Возложенные на Учреждение государственные функции передаются представительству автономного округа в Тюменской области», — говорится в сопровождающем документ официальном комментарии пресс-службы правительства. Постановление за подписью губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова вступит в силу с 1 октября 2022 года. В документе также указано, что ответственным по обязательствам ликвидируемой дирекции станет представительство ЯНАО в Тюмени. Это касается, в том числе, обязательств, возникших в результате исполнения судебных решений. Ранее URA.RU сообщало, что ямальскому представительству в Тюмени также передали функции ликвидируемого представительства ЯНАО в Екатеринбурге. За счет освобождающихся ставок ликвидируемой дирекции дополнительные должности вводят для научных работников в лаборатории криологии Земли и геотехнической безопасности.