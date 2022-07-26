26 июля 2022

Пермяк делает бизнес на пустых бутылках из-под вина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Винный фестиваль в Синара-центре. Екатеринбург, вино, бутылки вина, винный фестиваль, русское вино
Пустые бутылки пермяк не выбрасывает, а создает из них посуду Фото:

Пермский фотограф Александр Селезнев создал линейку посуды из пустых винных бутылок. Своими руками он делает стаканы, вазы и соусницы разных цветов, форм, размеров и продает в своем аккаунте в соцсетях.

«Всем привет! Меня зовут Саня. Я делаю стаканы из бутылок. Так я стараюсь проявлять заботу об экологии. Давайте проявлять ее вместе!», — пишет Александр в приветственном посте.

Забота об экологии переросла в небольшой бизнес. Стаканы из бутылок пермяк продает за 50 рублей, соусницы — за 350 рублей, вазы — за 650 рублей. Можно купить уже готовую посуду, а можно сделать индивидуальный заказ: выбрать цвет, форму, высоту, а также добавить матовости.

Александр со своей посудой принял участие в фестивале Red market в июне
Заказать посуду можно любого цвета и размера

Ранее URA.RU рассказывало, что пермская фирма разрабатывает новый безалкогольный напиток, который, по их планам, станет популярнее кваса и кофе. Для этого сотрудники компании изучат секреты кухни народов Пермского края.

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Пермский фотограф Александр Селезнев создал линейку посуды из пустых винных бутылок. Своими руками он делает стаканы, вазы и соусницы разных цветов, форм, размеров и продает в своем аккаунте в соцсетях. «Всем привет! Меня зовут Саня. Я делаю стаканы из бутылок. Так я стараюсь проявлять заботу об экологии. Давайте проявлять ее вместе!», — пишет Александр в приветственном посте. Забота об экологии переросла в небольшой бизнес. Стаканы из бутылок пермяк продает за 50 рублей, соусницы — за 350 рублей, вазы — за 650 рублей. Можно купить уже готовую посуду, а можно сделать индивидуальный заказ: выбрать цвет, форму, высоту, а также добавить матовости. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская фирма разрабатывает новый безалкогольный напиток, который, по их планам, станет популярнее кваса и кофе. Для этого сотрудники компании изучат секреты кухни народов Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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