Пустые бутылки пермяк не выбрасывает, а создает из них посуду Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермский фотограф Александр Селезнев создал линейку посуды из пустых винных бутылок. Своими руками он делает стаканы, вазы и соусницы разных цветов, форм, размеров и продает в своем аккаунте в соцсетях.

«Всем привет! Меня зовут Саня. Я делаю стаканы из бутылок. Так я стараюсь проявлять заботу об экологии. Давайте проявлять ее вместе!», — пишет Александр в приветственном посте.

Забота об экологии переросла в небольшой бизнес. Стаканы из бутылок пермяк продает за 50 рублей, соусницы — за 350 рублей, вазы — за 650 рублей. Можно купить уже готовую посуду, а можно сделать индивидуальный заказ: выбрать цвет, форму, высоту, а также добавить матовости.

Александр со своей посудой принял участие в фестивале Red market в июне Аккаунт линейки посуды, принадлежащий Александру Селезневу

Заказать посуду можно любого цвета и размера Аккаунт линейки посуды, принадлежащий Александру Селезневу

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