Второго силовика задержали в Челябинске по делу о взятках

По версии следствия, силовик получил не меньше 300 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Второго сотрудника челябинской полиции задержали его коллеги из управления собственной безопасности ГУ МВД по подозрению в получении взяток от торговцев контрафактом. Речь идет об оперативнике из УМВД по городу Челябинск Сергее Вострокнутове, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«По данным следствия, в 2019—2020 году Вострокнутов получил в составе группы лиц по предварительному сговору взятки на сумму не менее 300 тысяч рублей от торговца контрафактом. Предприниматель также задержан, в отношении него возбуждено дело о даче взятки, он же выступает взяткодателем в деле замначальника ОП „Калининский“ Марата Танжарыкова», — рассказал источник.

Вострокнутов работал в отделении по Ленинскому району ОЭБиПК УМВД города. Он дал показания против коллеги из Калининского района и признал вину. Предприниматель также признает вину в даче взяток полицейским.

Ранее стало известно о задержании заместителя начальника отдела полиции «Калининский» УМВД Челябинска Марата Танжарыкова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, ему предъявлено обвинение в получении взятки. 500 тысяч рублей он получил, по версии следствия, от торговцев контрафактными сигаретами. По уточненным данным, озвученным в СКР, Танжарыков вину не признает. Двое полицейских и предприниматель отправлены по решению Калининского районного суда под домашний арест. В СКР сообщили, что проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов.

В пресс-службе ГУ МВД региона сообщили, что преступление выявлено оперативниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД области. В случае установления вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Их непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность. Вострокнутов из органов МВД уволен.