Челябинский губернатор встретился с лидером российских эссеров. Фото

27 июля 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

На встрече Алексей Текслер обсудил с Сергеем Мироновым работу регионального отделения партии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 июля провел встречу с лидером партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутатом Госдумы Сергеем Мироновым. Как сообщили в пресс-службе губернатора, на встрече обсудили работу регионального отделения партии, его вклад в помощь Донбассу. «Одна из основных задач — это помощь жителям Донбасса. За нами закреплены несколько территорий: Волноваха и Ясиноватая. Мы активно там работаем, постоянно оказываем помощь, в том числе гуманитарную. „Справедливая Россия“ в этом направлении тоже активно работает. Это история, которая всех объединила вне зависимости от партийной принадлежности», — передает слова Текслера его пресс-служба. Миронов отметил значимый вклад области в оказание помощи городам Донбасса. Немаловажным фактором, благодаря которому область смогла выделить средства на помощь, он определил позицию Текслера. По мнению Миронова, не все коллеги Текслера по партии имеют не только желание, но и четкую позицию. В ходе поездки в Челябинск Миронов заявил о слиянии эссеров и коммунистов на следующих выборах в Госдуму РФ. По словам депутата, в скором времени к его партии присоединятся и другие. Алексей Текслоер встретился с лидером партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутатом госдумы Сергеем Мироновым Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Алексея Текслера Сергей Миронов оценил большой вклад Челябинской области в поддержку Донбасса Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Алексея Текслера

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 июля провел встречу с лидером партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутатом Госдумы Сергеем Мироновым. Как сообщили в пресс-службе губернатора, на встрече обсудили работу регионального отделения партии, его вклад в помощь Донбассу. «Одна из основных задач — это помощь жителям Донбасса. За нами закреплены несколько территорий: Волноваха и Ясиноватая. Мы активно там работаем, постоянно оказываем помощь, в том числе гуманитарную. „Справедливая Россия“ в этом направлении тоже активно работает. Это история, которая всех объединила вне зависимости от партийной принадлежности», — передает слова Текслера его пресс-служба. Миронов отметил значимый вклад области в оказание помощи городам Донбасса. Немаловажным фактором, благодаря которому область смогла выделить средства на помощь, он определил позицию Текслера. По мнению Миронова, не все коллеги Текслера по партии имеют не только желание, но и четкую позицию. В ходе поездки в Челябинск Миронов заявил о слиянии эссеров и коммунистов на следующих выборах в Госдуму РФ. По словам депутата, в скором времени к его партии присоединятся и другие.