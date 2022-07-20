В Минфине США предрекли срок введения потолка цен на нефть из РФ

21 июля 2022 в 06:42 Размер текста - 17 +

Ограничение цен на российскую нефть может быть введено в декабре 2022 года, считает Уолли Адейемо Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Ограничение цен на российскую нефть может быть установлено к декабрю 2022 года. Такое мнение выразил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. «Мы следуем за тем, что делают европейцы. В шестом пакете санкций они отметили идею, что могут рассмотреть потолок цен, но они также сказали, что планируют к сентябрю ввести меры относительно страхования нефти. Так что наша цель заключается в том, чтобы к декабрю, когда вступит в силу запрет на страхование, мы могли бы добавить к этому потолок цен, чтобы снизить цены на энергоносители», — сказал Адевале Адейемо в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, транслируемого на YouTube. Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Таким образом американские власти хотят ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса. Президент России Владимир Путин предостерег Запад от этого решения. Вице-премьер РФ Александр Новак поставил Западу ультиматум из-за планов на введение потолка цен на российскую нефть. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Ограничение цен на российскую нефть может быть установлено к декабрю 2022 года. Такое мнение выразил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. «Мы следуем за тем, что делают европейцы. В шестом пакете санкций они отметили идею, что могут рассмотреть потолок цен, но они также сказали, что планируют к сентябрю ввести меры относительно страхования нефти. Так что наша цель заключается в том, чтобы к декабрю, когда вступит в силу запрет на страхование, мы могли бы добавить к этому потолок цен, чтобы снизить цены на энергоносители», — сказал Адевале Адейемо в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, транслируемого на YouTube. Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Таким образом американские власти хотят ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса. Президент России Владимир Путин предостерег Запад от этого решения. Вице-премьер РФ Александр Новак поставил Западу ультиматум из-за планов на введение потолка цен на российскую нефть.