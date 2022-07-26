Чиновники разозлили мэра Екатеринбурга, спасаясь от наказания. Фото

27 июля 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов уже не в первый раз пытается застать чиновников врасплох, чтобы держать их в тонусе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Инспекцию мэра Екатеринбурга Алексея Орлова по Верх-Исетскому пляжу, заваленному мусором, испортила интрига. Изначально предполагалось, что это станет неожиданностью для чиновников, ответственных за благоустройство территории, однако за сутки до события они каким-то образом узнали о готовящемся разносе и поспешили прибраться. Орлов об этом не знал. Завершая выездное совещание на улице Татищева, он объявил своим замам, что решил внепланово заехать и на пляж (в двух минутах езды), поскольку читатели его telegram-канала жалуются. Но тут Орлову доложили, что произошла утечка информации, и там уже прибираются. Мэр разозлился и был готов отменить поездку. Но вице-мэр Марина Фадеева убедила его следовать линии. И оказалось, что не зря. Муниципальные службы успели почистить лишь въезд на пляж, а мусор возле скамеек остался. Возмутившись увиденным, Орлов распорядился вызвать главу района Андрея Морозова на ковер. «Определим виновных, кто вообще отвечает за эту территорию. Это одно из наших муниципальных подразделений. К вечеру мне информацию дадут. Так быть не должно. На этой территории уже дважды работали волонтеры „Сима-ленда“. И если у кого-то из наших чиновников возникает мнение, что так будет всегда и волонтеры будут эту территорию обслуживать, это не так. Сделано доброе дело, поставлены лавочки. Элементарно необходимо хотя бы оборудовать контейнерную площадку. Люди любят это место, приезжают сюда отдыхать — погода стоит жаркая. И в таком безобразном состоянии… Я думаю, что виновных накажу», — анонсировал мэр. На прошлой неделе мэр проворачивал нечто похожее, неожиданно отправившись на заброшенную Метеогорку. «И мероприятие 27 июля не было последним», — рассказывают в мэрии. Еще сутки назад пляж выглядел так Фото: URA.RU Сегодня этой горы мусора уже не было Фото: URA.RU На скамейке виден логотип «Сима-ленда». Волонтеры компании прибирались на пляже дважды Фото: URA.RU Так выглядел пляж в момент приезда Орлова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Что-то градоначальник даже сфотографировал на телефон Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В это же время парень с мешком мусора бегал по площадке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Инспекцию мэра Екатеринбурга Алексея Орлова по Верх-Исетскому пляжу, заваленному мусором, испортила интрига. Изначально предполагалось, что это станет неожиданностью для чиновников, ответственных за благоустройство территории, однако за сутки до события они каким-то образом узнали о готовящемся разносе и поспешили прибраться. Орлов об этом не знал. Завершая выездное совещание на улице Татищева, он объявил своим замам, что решил внепланово заехать и на пляж (в двух минутах езды), поскольку читатели его telegram-канала жалуются. Но тут Орлову доложили, что произошла утечка информации, и там уже прибираются. Мэр разозлился и был готов отменить поездку. Но вице-мэр Марина Фадеева убедила его следовать линии. И оказалось, что не зря. Муниципальные службы успели почистить лишь въезд на пляж, а мусор возле скамеек остался. Возмутившись увиденным, Орлов распорядился вызвать главу района Андрея Морозова на ковер. «Определим виновных, кто вообще отвечает за эту территорию. Это одно из наших муниципальных подразделений. К вечеру мне информацию дадут. Так быть не должно. На этой территории уже дважды работали волонтеры „Сима-ленда“. И если у кого-то из наших чиновников возникает мнение, что так будет всегда и волонтеры будут эту территорию обслуживать, это не так. Сделано доброе дело, поставлены лавочки. Элементарно необходимо хотя бы оборудовать контейнерную площадку. Люди любят это место, приезжают сюда отдыхать — погода стоит жаркая. И в таком безобразном состоянии… Я думаю, что виновных накажу», — анонсировал мэр. На прошлой неделе мэр проворачивал нечто похожее, неожиданно отправившись на заброшенную Метеогорку. «И мероприятие 27 июля не было последним», — рассказывают в мэрии.