Магнитогорская фирма снесет квартал в Челябинске и построит новый

Компания Олега Лакницкого расселит старый квартал в Ленинском районе Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания из Магнитогорска «ТрестЮг» выиграла торги по строительству нового жилого квартала в Ленинском районе Челябинска по проекту комплексного развития территорий (КТР), предложив 6 млн 458 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Предмет аукциона — территория жилой застройки — расположена в границах: Копейское шоссе, улица Обуховская, Туркменская, Уральская в Ленинском районе города Челябинска. Победителем аукциона 27 июля стала компания ООО Специализированный застройщик „ТрестЮг“ город Магнитогорск», — говорится на сайте мэрии.

В торгах приняли участие две компании: ООО Специализированный застройщик «НИКС» из Челябинска и «ТрестЮг» из Магнитогорска. Компания «ТрестЮГ» выиграла аукцион, предложив сумму на 307 тысяч больше, чем «НИКС». Собственником ООО «Трест-Юг» является трест «Магнитострой» (Магнитогорск) бизнесмена Олега Лакницкого.

Новый жилой квартал в Ленинском районе Челябинска застройщик построит на месте 17 ветхо-аварийных двухэтажных домов. По договору КРТ победитель торгов должен будет расселить жителей ветхо-аварийного жилья, благоустроить участок и возвести на территории все социально-значимые объекты: детский сад, школу, почту и аптеку.