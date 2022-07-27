27 июля 2022
26 июля 2022

Тюменцы поделились грибными местами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы. Тюмень, грибы, продажа грибов, белые грибы
Тюменцы продолжают хвастаться грибным урожаем Фото:

Жители Тюменской области раскрыли грибные места в регионе. Фотографиями урожая тюменцы поделились в социальных сетях.

«Очередная вылазка закончилась ошеломительным успехом. Армизонский район, 200 км от Тюмени», — написал пользователь Владимир Главан в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». Пост сопровождают фотографии, на которых изображены ящики груздей.

Тюменец Геннадий Сребный посоветовал отправить на тихую охоту на Московский тракт. А пользовательница Ольга Курочкина порекомендовала посетить Велижанский тракт. Также жители региона похвастались обилием грибов вблизи озера Андреевское. «Разбавлю рыбалку „грибалкой“. Собрали возле озера Андреевское за час-полтора», — написала женщина в группе «Рыбалка в Тюмени» в соцсети «ВКонтакте»

Ранее URA.RU писало о самых опасных районах Тюменской области для грибников. В них жители региона могут встретить волков и медведей.

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Жители Тюменской области раскрыли грибные места в регионе. Фотографиями урожая тюменцы поделились в социальных сетях. «Очередная вылазка закончилась ошеломительным успехом. Армизонский район, 200 км от Тюмени», — написал пользователь Владимир Главан в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». Пост сопровождают фотографии, на которых изображены ящики груздей. Тюменец Геннадий Сребный посоветовал отправить на тихую охоту на Московский тракт. А пользовательница Ольга Курочкина порекомендовала посетить Велижанский тракт. Также жители региона похвастались обилием грибов вблизи озера Андреевское. «Разбавлю рыбалку „грибалкой“. Собрали возле озера Андреевское за час-полтора», — написала женщина в группе «Рыбалка в Тюмени» в соцсети «ВКонтакте» Ранее URA.RU писало о самых опасных районах Тюменской области для грибников. В них жители региона могут встретить волков и медведей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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