Тюменцы поделились грибными местами. Фото

28 июля 2022 в 04:52 Размер текста - 17 +

Тюменцы продолжают хвастаться грибным урожаем Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Жители Тюменской области раскрыли грибные места в регионе. Фотографиями урожая тюменцы поделились в социальных сетях. «Очередная вылазка закончилась ошеломительным успехом. Армизонский район, 200 км от Тюмени», — написал пользователь Владимир Главан в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». Пост сопровождают фотографии, на которых изображены ящики груздей. Тюменец Геннадий Сребный посоветовал отправить на тихую охоту на Московский тракт. А пользовательница Ольга Курочкина порекомендовала посетить Велижанский тракт. Также жители региона похвастались обилием грибов вблизи озера Андреевское. «Разбавлю рыбалку „грибалкой“. Собрали возле озера Андреевское за час-полтора», — написала женщина в группе «Рыбалка в Тюмени» в соцсети «ВКонтакте» Ранее URA.RU писало о самых опасных районах Тюменской области для грибников. В них жители региона могут встретить волков и медведей. Фото: Владимир Главан, соцсеть «ВКонтакте» Фото: Геннадий Сребный, соцсеть «ВКонтакте» Фото: Ольга Курочкина, соцсеть «ВКонтакте» Фото: Наталья Мельникова, соцсеть «ВКонтакте»

Жители Тюменской области раскрыли грибные места в регионе. Фотографиями урожая тюменцы поделились в социальных сетях. «Очередная вылазка закончилась ошеломительным успехом. Армизонский район, 200 км от Тюмени», — написал пользователь Владимир Главан в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». Пост сопровождают фотографии, на которых изображены ящики груздей. Тюменец Геннадий Сребный посоветовал отправить на тихую охоту на Московский тракт. А пользовательница Ольга Курочкина порекомендовала посетить Велижанский тракт. Также жители региона похвастались обилием грибов вблизи озера Андреевское. «Разбавлю рыбалку „грибалкой“. Собрали возле озера Андреевское за час-полтора», — написала женщина в группе «Рыбалка в Тюмени» в соцсети «ВКонтакте» Ранее URA.RU писало о самых опасных районах Тюменской области для грибников. В них жители региона могут встретить волков и медведей.