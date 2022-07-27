Певица Савичева рассказала о проблеме в музыкальном коллективе

Савичева регулярно делиться с подписчиками своими эмоциями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Артистка Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, ищет нового ударника, взамен недавно покинувшего группу. Об этом певица рассказала в ролике на своем youtube-канале.

«Барабанщик Юра больше с нами не работает. Он решил продолжить свой путь без нас. Сегодня будем слушать несколько барабанщиков и решать, кто будет с нами работать», — озвучила свои планы исполнительница.

URA.RU писало ранее, что Юлия Савичева поделилась переживаниями с подписчиками, после заявления о том, что сняла свой первый видео-блог. Ссылку на ролик она опубликовала в своем telegram-канале.