27 июля 2022

Певица Савичева рассказала о проблеме в музыкальном коллективе

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма
Савичева регулярно делиться с подписчиками своими эмоциями Фото:

Артистка Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, ищет нового ударника, взамен недавно покинувшего группу. Об этом певица рассказала в ролике на своем youtube-канале.

«Барабанщик Юра больше с нами не работает. Он решил продолжить свой путь без нас. Сегодня будем слушать несколько барабанщиков и решать, кто будет с нами работать», — озвучила свои планы исполнительница.

URA.RU писало ранее, что Юлия Савичева поделилась переживаниями с подписчиками, после заявления о том, что сняла свой первый видео-блог. Ссылку на ролик она опубликовала в своем telegram-канале.

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Артистка Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, ищет нового ударника, взамен недавно покинувшего группу. Об этом певица рассказала в ролике на своем youtube-канале. «Барабанщик Юра больше с нами не работает. Он решил продолжить свой путь без нас. Сегодня будем слушать несколько барабанщиков и решать, кто будет с нами работать», — озвучила свои планы исполнительница. URA.RU писало ранее, что Юлия Савичева поделилась переживаниями с подписчиками, после заявления о том, что сняла свой первый видео-блог. Ссылку на ролик она опубликовала в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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