Певица Савичева рассказала о переживаниях из-за личного видео

Видео-блог Савичевой доступен для открытого просмотра на личной странице артистки в соцсети «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Артистка Юлия Савичева поделилась переживаниями с подписчиками, после заявления о том, что сняла свой первый видео-блог. Ссылку на ролик в группе в соцсети «ВКонтакте» она опубликовала в своем telegram-канале. Позже в ленте разместила аудиосообщение, адресованное поклонникам ее творчества.

«Ну что, посмотрели мой влог (видео-блог — прим. URA.RU), как вам? Рассказывайте. Очень переживаю, не знаю, дальше, стоит ли мне это делать», — сказала Савичева.

На видео уроженка Кургана запечатлела подготовку к съемкам программы «Двое на миллион» на телеканале «ТНТ» и танцы во время записи на «Русском радио». Также, в видео певица рассуждала на тему здоровья.

О переменах во внешности Юлии Савичевой URA.RU писало ранее. Она вместе с мужем сделала татуировку после рождения дочери. Кроме того, девушка рассказала, как ей удается молодо выглядеть. Секретами, почему долгие годы она не меняется и выглядит одинаково моложаво, эстрадная певица поделилась с ведущими утреннего шоу в эфире на радио.