«Известия»: студентам хотят увеличить стипендию до уровня МРОТ

28 июля 2022 в 04:44 Размер текста - 17 +

Депутат Лантратова предложила поднять стипендии студентам до уровня МРОТ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российским студентам необходимо выплачивать стипендию не ниже уровня МРОТ. С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Прошу рассмотреть вопрос индексации стипендий на реальный уровень инфляции 8,6% в 2022 году по аналогии со страховыми пенсиями, а при рассмотрении бюджета на 2023 год поддержать инициативу о внесении изменений в законодательство, что минимальный размер норматива для формирования стипендиального фонда не может быть ниже уровня МРОТа субъекта РФ, на территории которого расположено образовательное учреждение», — говорится в документе за подписью первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, передают «Известия». Документ был направлен главе кабмина Михаилу Мишустину. По словам парламентария, ежегодно размер стипендии для студентов, аспирантов, докторантов и т. д. в РФ индексируется в соответствии с прогнозным уровнем инфляции. Однако, как сообщила Яна Лантратова, в текущем году уровень инфляции был выше установленного. При этом если страховые пенсии по поручению президента были проиндексированы на 8,6%, то для учащихся этого сделано не было, уточнила она. По ее словам, несмотря на то, что некоторые студенты имеют все возможные виды стипендий, их общий размер не превышает минимального размера оплаты труда, который с 1 июня 2022 года равен 15 279 рублям. В январе этого года член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также поднимала вопрос повышения стипендий до уровня МРОТ. Она говорила о том, что необходимо все тщательно подсчитать, чтобы понять, какая сумма на это потребуется. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российским студентам необходимо выплачивать стипендию не ниже уровня МРОТ. С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Прошу рассмотреть вопрос индексации стипендий на реальный уровень инфляции 8,6% в 2022 году по аналогии со страховыми пенсиями, а при рассмотрении бюджета на 2023 год поддержать инициативу о внесении изменений в законодательство, что минимальный размер норматива для формирования стипендиального фонда не может быть ниже уровня МРОТа субъекта РФ, на территории которого расположено образовательное учреждение», — говорится в документе за подписью первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, передают «Известия». Документ был направлен главе кабмина Михаилу Мишустину. По словам парламентария, ежегодно размер стипендии для студентов, аспирантов, докторантов и т. д. в РФ индексируется в соответствии с прогнозным уровнем инфляции. Однако, как сообщила Яна Лантратова, в текущем году уровень инфляции был выше установленного. При этом если страховые пенсии по поручению президента были проиндексированы на 8,6%, то для учащихся этого сделано не было, уточнила она. По ее словам, несмотря на то, что некоторые студенты имеют все возможные виды стипендий, их общий размер не превышает минимального размера оплаты труда, который с 1 июня 2022 года равен 15 279 рублям. В январе этого года член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также поднимала вопрос повышения стипендий до уровня МРОТ. Она говорила о том, что необходимо все тщательно подсчитать, чтобы понять, какая сумма на это потребуется.