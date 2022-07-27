27 июля 2022

В лесах ХМАО нашли разливы нефтяных продуктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Разлив нефтепродуктов. Аша. Челябинская область, катастрофа, экология, разлив нефти, нефтепродукты
В Нефтеюганском районе обнаружено 87 участков с разливом нефтепродуктов Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО обнаружены загрязнения земель лесного фонда нефтесодержащими жидкостями. О загрязнении 87 лесных участков сообщила служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды.

«Обследовано 87 участков лесного фонда, подверженных загрязнению нефтесодержащей жидкостью. Рассчитан ущерб по 22 лесным участкам», — сообщается на портале службы.

Ранее URA.RU рассказало о разливе нефтепродуктов на Нивагальском месторождении. Об утечке сообщили пользователи в социальной сети.

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В Нефтеюганском районе ХМАО обнаружены загрязнения земель лесного фонда нефтесодержащими жидкостями. О загрязнении 87 лесных участков сообщила служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды. «Обследовано 87 участков лесного фонда, подверженных загрязнению нефтесодержащей жидкостью. Рассчитан ущерб по 22 лесным участкам», — сообщается на портале службы. Ранее URA.RU рассказало о разливе нефтепродуктов на Нивагальском месторождении. Об утечке сообщили пользователи в социальной сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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