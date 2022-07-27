В лесах ХМАО нашли разливы нефтяных продуктов

28 июля 2022 в 05:49 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганском районе обнаружено 87 участков с разливом нефтепродуктов Фото: Читатель URA.RU © URA.RU В Нефтеюганском районе ХМАО обнаружены загрязнения земель лесного фонда нефтесодержащими жидкостями. О загрязнении 87 лесных участков сообщила служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды. «Обследовано 87 участков лесного фонда, подверженных загрязнению нефтесодержащей жидкостью. Рассчитан ущерб по 22 лесным участкам», — сообщается на портале службы. Ранее URA.RU рассказало о разливе нефтепродуктов на Нивагальском месторождении. Об утечке сообщили пользователи в социальной сети.

В Нефтеюганском районе ХМАО обнаружены загрязнения земель лесного фонда нефтесодержащими жидкостями. О загрязнении 87 лесных участков сообщила служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды. «Обследовано 87 участков лесного фонда, подверженных загрязнению нефтесодержащей жидкостью. Рассчитан ущерб по 22 лесным участкам», — сообщается на портале службы. Ранее URA.RU рассказало о разливе нефтепродуктов на Нивагальском месторождении. Об утечке сообщили пользователи в социальной сети.