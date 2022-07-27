В лесах ХМАО нашли разливы нефтяных продуктов

В Нефтеюганском районе обнаружено 87 участков с разливом нефтепродуктов
В Нефтеюганском районе ХМАО обнаружены загрязнения земель лесного фонда нефтесодержащими жидкостями. О загрязнении 87 лесных участков сообщила служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды.
«Обследовано 87 участков лесного фонда, подверженных загрязнению нефтесодержащей жидкостью. Рассчитан ущерб по 22 лесным участкам», — сообщается на портале службы.
Ранее URA.RU рассказало о разливе нефтепродуктов на Нивагальском месторождении. Об утечке сообщили пользователи в социальной сети.
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