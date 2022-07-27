27 июля 2022

В Екатеринбурге дети выгуляли собаку в песочнице. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гилевская роща. Тюмень, собака
Дети выгуляли собаку в песочнице в екатеринбургском парке Фото:

Екатеринбуржцы осудили детей, которые выгуливали собаку в песочнице на детской площадке. Очевидец высказал осуждающее мнение в соцсети.

«Если завели собаку, то научите себя и своих детей, выгуливать в предназначенном месте. А не на детской площадке в песочнице», — рассказал очевидец в сообществе «Район Пионерский» в соцсети «ВКонтакте». Детей, выгуливающих собаку, заметили в парке имени Блюхера.

Ранее URA.RU сообщало, что собственники квартир в екатеринбургском микрорайоне Солнечный обустроили площадку для выгула собак за свои деньги. Внутри находятся барьеры и лестницы для занятий с животными, также на площадке присутствует питьевой фонтан.

Фото:

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Екатеринбуржцы осудили детей, которые выгуливали собаку в песочнице на детской площадке. Очевидец высказал осуждающее мнение в соцсети. «Если завели собаку, то научите себя и своих детей, выгуливать в предназначенном месте. А не на детской площадке в песочнице», — рассказал очевидец в сообществе «Район Пионерский» в соцсети «ВКонтакте». Детей, выгуливающих собаку, заметили в парке имени Блюхера. Ранее URA.RU сообщало, что собственники квартир в екатеринбургском микрорайоне Солнечный обустроили площадку для выгула собак за свои деньги. Внутри находятся барьеры и лестницы для занятий с животными, также на площадке присутствует питьевой фонтан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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