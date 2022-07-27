Екатеринбуржцы осудили детей, которые выгуливали собаку в песочнице на детской площадке. Очевидец высказал осуждающее мнение в соцсети.
«Если завели собаку, то научите себя и своих детей, выгуливать в предназначенном месте. А не на детской площадке в песочнице», — рассказал очевидец в сообществе «Район Пионерский» в соцсети «ВКонтакте». Детей, выгуливающих собаку, заметили в парке имени Блюхера.
Ранее URA.RU сообщало, что собственники квартир в екатеринбургском микрорайоне Солнечный обустроили площадку для выгула собак за свои деньги. Внутри находятся барьеры и лестницы для занятий с животными, также на площадке присутствует питьевой фонтан.
Фото: сообщество «Район Пионерский» в соцсети «ВКонтакте»
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Екатеринбуржцы осудили детей, которые выгуливали собаку в песочнице на детской площадке. Очевидец высказал осуждающее мнение в соцсети. «Если завели собаку, то научите себя и своих детей, выгуливать в предназначенном месте. А не на детской площадке в песочнице», — рассказал очевидец в сообществе «Район Пионерский» в соцсети «ВКонтакте». Детей, выгуливающих собаку, заметили в парке имени Блюхера. Ранее URA.RU сообщало, что собственники квартир в екатеринбургском микрорайоне Солнечный обустроили площадку для выгула собак за свои деньги. Внутри находятся барьеры и лестницы для занятий с животными, также на площадке присутствует питьевой фонтан.