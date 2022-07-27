В Екатеринбурге дети выгуляли собаку в песочнице. Фото

28 июля 2022 в 07:52 Размер текста - 17 +

Дети выгуляли собаку в песочнице в екатеринбургском парке Фото: Денис Моргунов © URA.RU Екатеринбуржцы осудили детей, которые выгуливали собаку в песочнице на детской площадке. Очевидец высказал осуждающее мнение в соцсети. «Если завели собаку, то научите себя и своих детей, выгуливать в предназначенном месте. А не на детской площадке в песочнице», — рассказал очевидец в сообществе «Район Пионерский» в соцсети «ВКонтакте». Детей, выгуливающих собаку, заметили в парке имени Блюхера. Ранее URA.RU сообщало, что собственники квартир в екатеринбургском микрорайоне Солнечный обустроили площадку для выгула собак за свои деньги. Внутри находятся барьеры и лестницы для занятий с животными, также на площадке присутствует питьевой фонтан. Фото: сообщество «Район Пионерский» в соцсети «ВКонтакте»

Екатеринбуржцы осудили детей, которые выгуливали собаку в песочнице на детской площадке. Очевидец высказал осуждающее мнение в соцсети. «Если завели собаку, то научите себя и своих детей, выгуливать в предназначенном месте. А не на детской площадке в песочнице», — рассказал очевидец в сообществе «Район Пионерский» в соцсети «ВКонтакте». Детей, выгуливающих собаку, заметили в парке имени Блюхера. Ранее URA.RU сообщало, что собственники квартир в екатеринбургском микрорайоне Солнечный обустроили площадку для выгула собак за свои деньги. Внутри находятся барьеры и лестницы для занятий с животными, также на площадке присутствует питьевой фонтан.