После дождей в челябинских лесах созрел новый урожай грибов

28 июля 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

В Челябинской области началась вторая волна роста грибов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Прошедшие в Челябинской области дожди способствовали росту грибов. Как сообщили грибники в социальных сетях, в регионе началась вторая волна урожая. «Почти неделю жары без похода в лес и вот, после хорошего дождичка, решила рвануть на разведку. Очень мало верилось в грибочки, ведь еще недавно все хрустело под ногами от того, что высохло. Но не тут-то было. То ли лес волшебный, то ли я нафеячила, и вот уже меня ждут. Нет, не миражи и „показалось“, а самые настоящие подосиновички и лисички!», — написала Юлия Я. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте». Женщина добавила, что за час собрала несколько ведер грибов. Лес для сбора она выбрала возле Акакуля. В комментариях другие пользователи выразили надежду, что и в других районах области, где дожди были не такие сильные, снова взойдут грибы. Ранее любители «тихой охоты» рассказали, что урожай грибов в области подходит к концу. Непрекращающаяся жара не давала урожаю всходить. Грибники ждали дождей, и начало второй волны роста грибов.

Прошедшие в Челябинской области дожди способствовали росту грибов. Как сообщили грибники в социальных сетях, в регионе началась вторая волна урожая. «Почти неделю жары без похода в лес и вот, после хорошего дождичка, решила рвануть на разведку. Очень мало верилось в грибочки, ведь еще недавно все хрустело под ногами от того, что высохло. Но не тут-то было. То ли лес волшебный, то ли я нафеячила, и вот уже меня ждут. Нет, не миражи и „показалось“, а самые настоящие подосиновички и лисички!», — написала Юлия Я. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте». Женщина добавила, что за час собрала несколько ведер грибов. Лес для сбора она выбрала возле Акакуля. В комментариях другие пользователи выразили надежду, что и в других районах области, где дожди были не такие сильные, снова взойдут грибы. Ранее любители «тихой охоты» рассказали, что урожай грибов в области подходит к концу. Непрекращающаяся жара не давала урожаю всходить. Грибники ждали дождей, и начало второй волны роста грибов.