Американцы заподозрили подмену Байдена роботом

Джо Байдена на выступлении заменял робот, считают комментаторы Фото: Официальный сайт президента Украины

Американских пользователей Youtube напугало очередное выступление президента США Джо Байдена. По мнению комментаторов, вместо политика выступал робот, которого «не научили» моргать, как человек.

Американцы обратили внимание на необычное поведение президента. «Он никогда не выступал так долго, не испортив диалог… Не может быть, чтобы это был он… Не может быть», — написала Геза.

Комментаторы буквально не узнали Байдена. «Либо это робот, либо он подключен к чему-то», — заявил пользователь под ником «Вон тот парень».

Пользователей смутила неподвижность глаз политика. «Жутко, как он не моргает. На чем он сидит?» — спросил Клифтон. «У него даже другой голос», — добавила Бритни Лакросс.

Psusparkyee написал: «Наблюдайте за кожей вокруг его глаз по сравнению с остальной частью его лица, когда он двигает головой во время слов „мужество действовать“». «Возможно, это [Байден] подделка?» — резюмировал Кертис Рудольф.

Ранее редактор газеты The Washington Times Чарли Херт выявил главную проблему Байдена. По его мнению, американского президента не воспринимают всерьез, потому что он не имеет лидерских качеств и не принимает самостоятельных решений. По мнению директора Фонда изучения США в МГУ Юрия Рогулева, американский лидер не уйдет со своего поста добровольно, передает «Национальная служба новостей».