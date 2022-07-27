В Челябинске объявили в розыск криминального авторитета

Сергея Афанасьева приговорили к 7,5 годам колонии Фото: Илья Московец © URA.RU

Криминальный авторитет из Еманжелинска (Челябинская область) Сергей Афанасьев 28 июля объявлен в розыск за то, что не явился на судебное заседание, на котором ему огласили приговор за смертельный наезд на пенсионерку в 2019 году. Как сообщил URA.RU прокуратур района Александр Ростов, Афанасьева осудили на 7,5 лет.

«Афанасьева признали виновным в причинении смерти пенсионерке в результате ДТП и приговорили к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также с лишением прав на два года и 10 месяцев. Гособвинение запрашивало 10 лет лишения свободы», — сообщили URA.RU прокурор района Александр Ростов.

Прокурор добавил, что Афанасьев не явился на заседание по вынесению приговора. Сейчас его объявили в розыск. Адвокат авторитета Алла Брагина также отсутствовала в суде. URA.RU пыталось связаться с ней. На звонок она не ответила.

Долгое время расследование уголовного дела о смертельном наезде Афанасьева на пенсионерку было приостановлено. Лишь в 2021 году дело передали в суд. Афанасьев значился в федеральном розыске. Его нашли, но не стали заключать под стражу. На допросах Афанасьев не признавал своей вины. Он сообщил, что за рулем его машины сидел его помощник Давид Совнукаев.

Афанасьева, известного в криминальных кругах под кличкой Качок, называют смотрящим за Еманжелинском и Коркинским районами. Несколько раз он был судим за вымогательство. Совнукаев отбывал вместе с ним срок и считается его помощником.