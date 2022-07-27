27 июля 2022

Мэрию пермского города эвакуировали из-за угрозы взрыва

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрывчатых веществ не обнаружили Фото:

В администрацию Краснокамского городского округа поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Об этом URA.RU сообщил собственный источник. Мэр города Игорь Быкариз информацию подтвердил.

«Да, сегодня нам на электронную почту пришло сообщение о заложенном взрывном устройстве. Всех сотрудников оперативно эвакуировали, на место приехали службы быстрого реагирования, которые проверяют все помещения. Никаких взрывных устройств не обнаружили», — сообщил Игорь Быкариз.

В начале июля, информация о заложенных взрывных устройствах поступала в несколько пермских отелей. Все объекты были проверены, взрывчатые вещества и установки не обнаружены.

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В администрацию Краснокамского городского округа поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Об этом URA.RU сообщил собственный источник. Мэр города Игорь Быкариз информацию подтвердил. «Да, сегодня нам на электронную почту пришло сообщение о заложенном взрывном устройстве. Всех сотрудников оперативно эвакуировали, на место приехали службы быстрого реагирования, которые проверяют все помещения. Никаких взрывных устройств не обнаружили», — сообщил Игорь Быкариз. В начале июля, информация о заложенных взрывных устройствах поступала в несколько пермских отелей. Все объекты были проверены, взрывчатые вещества и установки не обнаружены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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