Поступило сообщение о «минировании» трех отелей в Перми

Сообщения о том, что постояльцев и персонал эвакуируют из отелей в Перми, начали поступать в субботу 9 июля. Предварительная версия — угроза минирования, сообщают СМИ.
«Сегодня около 12.00 в оперативные службы поступило анонимное сообщение о минировании отелей: „Персона“ на улице Куйбышева, 59, „Holiday Inn Perm“ на Бульваре Гагарина, 65а и „Урала“ на улице Ленина, 58», — написано на сайте «КП-Пермь». Правоохранители обеспечивают безопасность на территории.
Оперативно связаться с пресс-службой краевого министерства территориальной безопасности корреспонденту URA.RU не удалось. Ситуация остается на контроле агентства. О подробностях будет сообщено дополнительно.
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Сообщения о том, что постояльцев и персонал эвакуируют из отелей в Перми, начали поступать в субботу 9 июля. Предварительная версия — угроза минирования, сообщают СМИ. «Сегодня около 12.00 в оперативные службы поступило анонимное сообщение о минировании отелей: „Персона“ на улице Куйбышева, 59, „Holiday Inn Perm“ на Бульваре Гагарина, 65а и „Урала“ на улице Ленина, 58», — написано на сайте «КП-Пермь». Правоохранители обеспечивают безопасность на территории. Оперативно связаться с пресс-службой краевого министерства территориальной безопасности корреспонденту URA.RU не удалось. Ситуация остается на контроле агентства. О подробностях будет сообщено дополнительно.