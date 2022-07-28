Сенатор Клишас заявил о подготовке к присоединению территорий

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
По словам Клишаса, новые территории могут быть включены в состав РФ этой осенью Фото:

Российский парламент начнет работу по включению освобожденных территории в состав России осенью 2022 года. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии Парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации», — заявил Клишас. Соответствующий пост сенатор опубликовал в Telegram.

Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей в ходе специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Сообщалось, что регионы, так же как и ЛДНР, планируют провести референдум о присоединении к России 11 сентября. Позже замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил желание жителей региона стать частью РФ.

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Российский парламент начнет работу по включению освобожденных территории в состав России осенью 2022 года. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии Парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации», — заявил Клишас. Соответствующий пост сенатор опубликовал в Telegram. Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей в ходе специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Сообщалось, что регионы, так же как и ЛДНР, планируют провести референдум о присоединении к России 11 сентября. Позже замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил желание жителей региона стать частью РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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