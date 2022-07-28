Сенатор Клишас заявил о подготовке к присоединению территорий

По словам Клишаса, новые территории могут быть включены в состав РФ этой осенью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский парламент начнет работу по включению освобожденных территории в состав России осенью 2022 года. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии Парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации», — заявил Клишас. Соответствующий пост сенатор опубликовал в Telegram.

Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей в ходе специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Сообщалось, что регионы, так же как и ЛДНР, планируют провести референдум о присоединении к России 11 сентября. Позже замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил желание жителей региона стать частью РФ.