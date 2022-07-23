В Херсонской области ждут вхождения в состав России

24 июля 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

Замглавы администрации Херсонской Стремоусов видит будущее региона в составе России Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Херсонской области видят будущее региона в составе России. Этим поделился замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Мы уже строим будущее для наших детей в составе великой и единой России», — написал Стремоусов в telegram-канале. Он поделился, что Херсонская область готовится к самому главному выбору, который будет сделан в ближайшее время. «Мы проведем референдум, сделаем правильный выбор в пользу здравого рассудка и в пользу будущего наших детей», — заключил замглавы администрации. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. О захвате украинских территорий речи не идет, подчеркивал глава государства.15 марта в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении Херсонской области и значительной части Запорожской области. Вскоре оба региона приняли самостоятельное решение вступить в состав РФ. Так, референдум по присоединению Запорожской области будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября, заявляли власти региона. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Власти Херсонской области видят будущее региона в составе России. Этим поделился замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Мы уже строим будущее для наших детей в составе великой и единой России», — написал Стремоусов в telegram-канале. Он поделился, что Херсонская область готовится к самому главному выбору, который будет сделан в ближайшее время. «Мы проведем референдум, сделаем правильный выбор в пользу здравого рассудка и в пользу будущего наших детей», — заключил замглавы администрации. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. О захвате украинских территорий речи не идет, подчеркивал глава государства.15 марта в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении Херсонской области и значительной части Запорожской области. Вскоре оба региона приняли самостоятельное решение вступить в состав РФ. Так, референдум по присоединению Запорожской области будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября, заявляли власти региона.