Терроризировавших студентов жителей ЯНАО отправили в колонию

Суд приговорил преступников к 5,5 и 4,5 годам колонии общего режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новоуренгойский суд признал виновными в совершении тяжких преступлений двоих жителей Тазовского района. В Новом Уренгое двух грабителей Тазовского района признали виновными. Как сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, 19-летний и 17-летний подельники в 2020 году, угрожая применением насилия, грабили студентов-земляков.

«Зная о том, что у их односельчан — студентов колледжа, проживающих в общежитии города Новый Уренгой, имеются в наличии денежные средства, юноши дважды наведывались к ним и под угрозой применения насилия отбирали деньги и мобильные телефоны», — говорится в сообщении.

В апреле 2021 года они приехали на машине к общежитию, где угрожая расправой, принудили четырех студентов поехать с ними в район лыжной базы. Запугав жертв, преступники отобрали у них деньги и мобильный телефон.

По решению суда, старший 19-летний соучастник проведет в местах лишения свободы 5,5 лет. Его младший товарищ, которому на момент совершения было 17 лет, приговорен к 4,5 годам колонии общего режима.

Раннее URA.RU рассказывало, как четверо молодых людей получили срок за ограбление жителей Ноябрьска. Преступники вломились в квартиру, которую снимали двое мужчин, одного из них избили и потребовали у жертвы банковскую карту с паролем.