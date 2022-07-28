В Кремле поддержали позицию Пушилина об освобождении Украины

28 июля 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

В Кремле поддержали позицию главы ДНР Дениса Пушилина об освобождении русских городов на Украине от нацистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле поддержали позицию главы ДНР Дениса Пушилина об освобождении русских городов на Украине. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений. Это необходимо. И необходимо принять меры, которые и принимаются в ходе спецоперации, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР», — заявил Песков. Глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале написал, что пришло время вновь освобождать украинские города, основанные русскими. Речь, по его словам, идет о таких городах, как Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье и Луцк.

В Кремле поддержали позицию главы ДНР Дениса Пушилина об освобождении русских городов на Украине. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений. Это необходимо. И необходимо принять меры, которые и принимаются в ходе спецоперации, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР», — заявил Песков. Глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале написал, что пришло время вновь освобождать украинские города, основанные русскими. Речь, по его словам, идет о таких городах, как Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье и Луцк.