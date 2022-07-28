В Кремле поддержали позицию Пушилина об освобождении Украины

В Кремле поддержали позицию главы ДНР Дениса Пушилина об освобождении русских городов на Украине от нацистов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кремле поддержали позицию главы ДНР Дениса Пушилина об освобождении русских городов на Украине. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений. Это необходимо. И необходимо принять меры, которые и принимаются в ходе спецоперации, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР», — заявил Песков.
Глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале написал, что пришло время вновь освобождать украинские города, основанные русскими. Речь, по его словам, идет о таких городах, как Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье и Луцк.
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