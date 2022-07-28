В Кремле поддержали позицию Пушилина об освобождении Украины

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
В Кремле поддержали позицию главы ДНР Дениса Пушилина об освобождении русских городов на Украине от нацистов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле поддержали позицию главы ДНР Дениса Пушилина об освобождении русских городов на Украине. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений. Это необходимо. И необходимо принять меры, которые и принимаются в ходе спецоперации, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР», — заявил Песков.

Глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале написал, что пришло время вновь освобождать украинские города, основанные русскими. Речь, по его словам, идет о таких городах, как Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье и Луцк.

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В Кремле поддержали позицию главы ДНР Дениса Пушилина об освобождении русских городов на Украине. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений. Это необходимо. И необходимо принять меры, которые и принимаются в ходе спецоперации, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР», — заявил Песков. Глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале написал, что пришло время вновь освобождать украинские города, основанные русскими. Речь, по его словам, идет о таких городах, как Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье и Луцк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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