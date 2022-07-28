Турчак: Россия, Донбасс и Белоруссия восстановят «русский мир»

Андрей Турчак вместе с Денисом Пушилиным посетили Брест Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти России и Донецкой народной республики собираются наладить торгово-экономические отношения с Белоруссией, чтобы восстановить «русский мир». Об этом заявил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в ходе встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным в Бресте.

«Мы восстанавливаем русский мир. А русский мир без Республики Беларусь мы себе просто не представляем», — приводятся слова Турчака на сайте партии. Политик поблагодарил президента Беларуси за четкую позицию, благодаря которой переговоры с главой ДНР стали возможны.

Донбасс, пояснил Турчак, активно интегрируется не только с регионами РФ. «Нынешняя ситуация требует ускорения интеграционных процессов для решения общих задач на благо наших братских народов», — отметил он.

Пушилин, в свою очередь, обозначил основные направления взаимодействия стран, условленные в ходе встречи. «Освободительная операция закончится, а нам необходимо восстанавливать народное хозяйство, устанавливать четкие и понятные связи с дружественными нам регионами. С Брестской областью нам есть что предложить друг другу на взаимовыгодных условиях. Переговоры прошли достаточно успешно, мы подходим к этапу детальной проработки — будь это аграрный сектор или промышленность, в том числе, пищевая», — сказал он.

Перед переговорами Турчак вместе с послом РФ в Белоруссии, председателем Высшего совета «Единой России» Борисом Грызловым и Денисом Пушилиным возложили цветы к Вечному огню в Бресте. Таким образом они отметили 78-ую годовщину освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков.

Россия проводит специальную операцию по освобождению Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.