27 июля 2022

Губернатор Махонин встретится с Лукашенко

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Лукашенко, лукашенко александр
Встреча должна состояться 28 июля Фото:

Пермская делегация во главе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным встретится с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом сообщает telegram-канал «Пул первого», близкий к администрации белорусского лидера.

«Делегацию Пермского края во главе с губернатором сегодня ждут во Дворце Независимости. Сотрудничество с регионами России продолжает интенсивно развиваться. Товарооборот РБ с Пермским краем в прошлом году практически достиг полумиллиарда долларов. С Первым обсудят новые крупные проекты и перспективы расширения взаимодействия», — сообщается в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что в состав делегации Пермского края, которая отправилась в Беларусь, вошли представители крупнейших предприятий. Это представители «Мотовилихинских заводов», «Новомета» НОЦ «Рациональное недропользование» и другие. Возглавляет делегацию губернатор Дмитрий Махонин.

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Пермская делегация во главе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным встретится с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом сообщает telegram-канал «Пул первого», близкий к администрации белорусского лидера. «Делегацию Пермского края во главе с губернатором сегодня ждут во Дворце Независимости. Сотрудничество с регионами России продолжает интенсивно развиваться. Товарооборот РБ с Пермским краем в прошлом году практически достиг полумиллиарда долларов. С Первым обсудят новые крупные проекты и перспективы расширения взаимодействия», — сообщается в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в состав делегации Пермского края, которая отправилась в Беларусь, вошли представители крупнейших предприятий. Это представители «Мотовилихинских заводов», «Новомета» НОЦ «Рациональное недропользование» и другие. Возглавляет делегацию губернатор Дмитрий Махонин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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