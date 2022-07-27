Губернатор Махонин встретится с Лукашенко

Встреча должна состояться 28 июля Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA

Пермская делегация во главе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным встретится с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом сообщает telegram-канал «Пул первого», близкий к администрации белорусского лидера.

«Делегацию Пермского края во главе с губернатором сегодня ждут во Дворце Независимости. Сотрудничество с регионами России продолжает интенсивно развиваться. Товарооборот РБ с Пермским краем в прошлом году практически достиг полумиллиарда долларов. С Первым обсудят новые крупные проекты и перспективы расширения взаимодействия», — сообщается в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что в состав делегации Пермского края, которая отправилась в Беларусь, вошли представители крупнейших предприятий. Это представители «Мотовилихинских заводов», «Новомета» НОЦ «Рациональное недропользование» и другие. Возглавляет делегацию губернатор Дмитрий Махонин.