Диетолог Плотникова: кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ

Кофе вместо бодрости может принести упадок сил, сказала Кристина Плотникова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Кофе на голодный желудок может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, диабету и снижению уровня серотонина. Об этом URA.RU сообщила диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов России Кристина Плотникова.

«Утро многих людей начинается с чашечки кофе, но не советую пить его натощак. Такая традиция влечет за собой массу негативных последствий. Если вы делаете это регулярно, то пора бить тревогу. От употребления напитка до завтрака прежде всего страдает желудок. Самое безобидное последствие такой привычки — изжога. Постепенно у вас может развиться ряд заболеваний ЖКТ или могут обостриться уже имеющиеся, такие как гастрит, эзофагит, панкреатит, язвенная болезнь. Кофе стимулирует пищеварение за счет высокого содержания органических кислот. Попадая в пустой желудок, он провоцирует выделение большого количества желудочного сока, который разъедает стенки органа», — рассказала Кристина Плотникова.

По ее словам, употребление этого напитка натощак может привести к диабету. «Английские ученые проводили эксперимент, который показал, что после употребления кофе на пустой желудок уровень сахара в крови повышается почти в два раза. Таким образом, привычка совсем не безобидна: выпивая чашечку любимого напитка перед завтраком, вы повышаете риск развития диабета второго типа», — отметила диетолог.

Она также указала, что кофе стимулирует выработку кортизола — главного гормона стресса. «Отчасти этим и объясняется его бодрящий эффект. Чем меньше желудок заполнен едой, тем быстрее наступает возбуждение нервной системы. Регулярное употребление кофе натощак приводит к серьезному сбою в синтезе кортизола, а выработка серотонина при этом подавляется. Если вы пьете чашку за чашкой на пустой желудок, то не удивляйтесь, когда вместо прилива энергии ощутите упадок сил и разбитость», — предупредила нутрициолог. Специалист подчеркнула, что кофеин стимулирует центральную нервную систему, вызывает зависимость, нарушает механизмы сна и бодрствования.