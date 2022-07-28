Командующий ЧФ заявил о господстве России в Азовском море

28 июля 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

ВМФ России господствует в Азовском море, заявил командующий Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Черноморский флот России завоевал полное господство в Азовском море и установил контроль над северо-западной частью Черного в ходе специальной операции на Украине. Об этом заявил командующий стратегического объединения Игорь Осипов. «Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря», — сказал Осипов в поздравлении с днем Военно-морского флота России. Вместе с кораблями критически важные объекты врага уничтожает авиация флота, отметил он. Наступательные действия поддерживают сухопутные группировки войск. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса.

Черноморский флот России завоевал полное господство в Азовском море и установил контроль над северо-западной частью Черного в ходе специальной операции на Украине. Об этом заявил командующий стратегического объединения Игорь Осипов. «Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря», — сказал Осипов в поздравлении с днем Военно-морского флота России. Вместе с кораблями критически важные объекты врага уничтожает авиация флота, отметил он. Наступательные действия поддерживают сухопутные группировки войск. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса.