Командующий ЧФ заявил о господстве России в Азовском море

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, черноморский флот, корабль, военный, вмф рф, сметливый, сторожевой корабль
ВМФ России господствует в Азовском море, заявил командующий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Черноморский флот России завоевал полное господство в Азовском море и установил контроль над северо-западной частью Черного в ходе специальной операции на Украине. Об этом заявил командующий стратегического объединения Игорь Осипов.

«Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря», — сказал Осипов в поздравлении с днем Военно-морского флота России. Вместе с кораблями критически важные объекты врага уничтожает авиация флота, отметил он. Наступательные действия поддерживают сухопутные группировки войск.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса.

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Черноморский флот России завоевал полное господство в Азовском море и установил контроль над северо-западной частью Черного в ходе специальной операции на Украине. Об этом заявил командующий стратегического объединения Игорь Осипов. «Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря», — сказал Осипов в поздравлении с днем Военно-морского флота России. Вместе с кораблями критически важные объекты врага уничтожает авиация флота, отметил он. Наступательные действия поддерживают сухопутные группировки войск. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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