Чаще всего в Свердловской области находят поддельные купюры номиналом 5000 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области за первое полугодие 2022 года обнаружили 220 поддельных купюр разного номинала. Общий ущерб составил 913 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

«Большая часть обнаруженных подделок [в Свердловской области] — 170 штук — банкноты номиналом 5000 рублей. Из года в год доля таких подделок остается высокой», — рассказали в Центробанке.

Встречаются и фальшивые 1000 рублей, за первое полугодие их обнаружили 32 штуки (15%). «По статистике, этот номинал фальсифицируют реже, но, поскольку он используется чаще других, вероятность встретить подделку высока», — рассказали в Банке России.

Также в банковской системе обнаружили 15 фальшивых банкнот номиналом 2000 рублей, это 7% от общего числа подделок. В среднем по стране доля значительно выше — 23%. Всего в Уральском федеральном округе за первое полугодие выявили 454 подделки.

В Центробанке раскрыли, какие купюры подделывают чаще всего Инфографика: URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге таксист дал сдачу горожанке фальшивыми купюрами из «Банка приколов». Поддельные 200 рублей она обнаружила, когда решила положить их на карточку через банкомат.