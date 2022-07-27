27 июля 2022

Губернатор Пермском края нашел место для нового кладбища

© Служба новостей «URA.RU»
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Городское кладбище Северное. Пермь, кладбище, крест могильный
Кладбище появится в Суксунском городском округе Фото:

В Суксунском городском округе Пермского края появится новое кладбище площадью 19 гектаров. Об этом говорится в постановлении за подписью губернатора Дмитрия Махонин. Документ опубликован на сайте краевого правительства.

«Перевести из категории земель сельхозназначений в категорию земель промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения земельный участок площадью 189 736 кв. м., по адресу: Пермский край, Суксунский округ под планируемое кладбище смешанного и традиционного захоронения», — сказано в постановлении.

URA.RU писало, что в Пермском крае остро стоит проблема с размещением новых мест под захоронения. Так, власти Перми безуспешно пытались найти землю под новое кладбище в соседних территориях и вынуждены были отказаться от его размещения в одном из районов краевого центра из-за протеста жителей. Также в городе несколько лет не могут открыть новое кладбище «Восточное» вместе с расположенным на его территории крематорием-долгостроем.

В Пермском районе власти рассчитывали организовать место под кладбище вблизи деревни. Это вызвало негативную реакцию пермяков, после чего от этой идеи решили отказаться.

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В Суксунском городском округе Пермского края появится новое кладбище площадью 19 гектаров. Об этом говорится в постановлении за подписью губернатора Дмитрия Махонин. Документ опубликован на сайте краевого правительства. «Перевести из категории земель сельхозназначений в категорию земель промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения земельный участок площадью 189 736 кв. м., по адресу: Пермский край, Суксунский округ под планируемое кладбище смешанного и традиционного захоронения», — сказано в постановлении. URA.RU писало, что в Пермском крае остро стоит проблема с размещением новых мест под захоронения. Так, власти Перми безуспешно пытались найти землю под новое кладбище в соседних территориях и вынуждены были отказаться от его размещения в одном из районов краевого центра из-за протеста жителей. Также в городе несколько лет не могут открыть новое кладбище «Восточное» вместе с расположенным на его территории крематорием-долгостроем. В Пермском районе власти рассчитывали организовать место под кладбище вблизи деревни. Это вызвало негативную реакцию пермяков, после чего от этой идеи решили отказаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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