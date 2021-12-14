Пермские власти не могут найти место для нового кладбища

Места для захоронений закончатся уже через три месяца Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Администрация Перми не может найти площадки для организации захоронений. Об этом на заседании комитета гордумы по городскому хозяйству заявил и. о. начальника департамента дороги и транспорта Сергей Красильников.

«На территории Перми сегодня отсутствуют свободные участки для размещения кладбища, — отметил чиновник. — Мы проанализировали 13 участков, и большая часть из них попала в Васильевское месторождение пресных вод. Плюс другие ограничения. Поэтому нам было отказано».

Аналогичная история вышла с участками в п. Сокол (прибрежная защитная зона) и рядом с д. Гамово (Верхнесылвенское месторождение пресных вод). Власти, по его словам, пытались договориться с Краснокамским и Добрянским районом об организации межмуниципального кладбища, но там тоже не нашлось подходящих земель.

На территории Перми сегодня находятся 17 кладбищ. На 10 из них возможны только подзахоронения. До конца 1 квартала хоронить будут на «Заозерском» кладбище (Гайва), но там осталось только 4 тысячи мест.

Администрация рассчитывает, что проблему удастся решить с открытием кладбища «Восточное». Сергей Красильников сообщил, что подрядчик ООО «Верхнекампроект» уже разработал проект санитарно-защитной зоны, который проходит экспертизу. После вся документация будет направлена в Роспотребнадзор, и после согласования со стороны главного санитарного врача РФ можно будет открыть «Восточное». Его площадь вместе с крематорием составляет 50 гектаров. Из них 20 предназначены для захоронений. При этом, сообщил депутатам Сергей Красильников, «мощностей» «Восточного» хватит только на 3-4 года.

«Таким образом, работы по поиску новых мест для захоронений у нас продолжаются», — резюмировал чиновник. Проблема с захоронением в Перми возникла в связи с закрытием одного из крупнейших кладбищ в России — Северного.