Спарссис является дереворазрушающим грибом, но безопасен для человека Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Краснокнижные грибы, напоминающие цветную капусту, нашла одна из жительниц Свердловской области. Фотографией необычной находки женщина поделилась в группе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» во «ВКонтакте».

«Кто подскажет, что за гриб нам попался?» — спросила пользовательница Анна Савельева. Участник группы Сергей Рожков описал находку, как «грибную капусту».

В ответ подписчики также указали, что этот гриб внесен в Красную книгу России и носит название «Спарассис курчавый». Он является паразитом и разрушает деревья, но съедобен для человека, обладает биоактивными компонентами, которые помогают справляться с противоопухолевой и антимикробной активностью. Встречается гриб с августа по октябрь, иногда его можно обнаружить на полянах и во второй половине июля.

Ранее свердловчанин нашел в теплице целебные грибы из Красной Книги, но с отвратительным запахом. Некоторые подписчики группы сравнили находку с пальцами мертвеца. При этом нынешнее лето выдалось настолько урожайным, что жители области стали находить грибы рядом со своими жилыми домами.