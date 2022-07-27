Фотографией гриба поделились жители Катайского района (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Катайского района Курганской области Виталина Полухина утверждает, что нашла на своем участке огромный гриб дождевик. По ее словам, по вкусу он оказался похож на шампиньон.

«Думаете, грибы только в лесу растут? А вот и нет. В саду Виталины Полухиной вырос вот такой дождевик. Она утверждает, что по вкусовым качествам это обычный шампиньон», — сообщает катайская районная газета «Знамя» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

К публикации приложена фотография гриба. В комментариях к публикации пользователь Валентина Эвальдовна Даниленко отметила, что этот дождевик действительно огромный и необычный. «В книгу Гиннесса надо отправить», — предложила она.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Тюмени обнаружил на своем садовом участке Мутинус Равенеля — редкий гриб, занесенный в Красную Книгу. Особенность гриба в том, что он источает неприятный запах гниющего мяса.