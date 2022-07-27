Жительница Катайского района Курганской области Виталина Полухина утверждает, что нашла на своем участке огромный гриб дождевик. По ее словам, по вкусу он оказался похож на шампиньон.
«Думаете, грибы только в лесу растут? А вот и нет. В саду Виталины Полухиной вырос вот такой дождевик. Она утверждает, что по вкусовым качествам это обычный шампиньон», — сообщает катайская районная газета «Знамя» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
К публикации приложена фотография гриба. В комментариях к публикации пользователь Валентина Эвальдовна Даниленко отметила, что этот дождевик действительно огромный и необычный. «В книгу Гиннесса надо отправить», — предложила она.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Тюмени обнаружил на своем садовом участке Мутинус Равенеля — редкий гриб, занесенный в Красную Книгу. Особенность гриба в том, что он источает неприятный запах гниющего мяса.
Жительница Катайского района утверждает, что гриб по вкусу похож на шампиньон
Фото: «ЗНАМЯ КАТАЙСК», «ВКонтакте»
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Жительница Катайского района Курганской области Виталина Полухина утверждает, что нашла на своем участке огромный гриб дождевик. По ее словам, по вкусу он оказался похож на шампиньон. «Думаете, грибы только в лесу растут? А вот и нет. В саду Виталины Полухиной вырос вот такой дождевик. Она утверждает, что по вкусовым качествам это обычный шампиньон», — сообщает катайская районная газета «Знамя» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». К публикации приложена фотография гриба. В комментариях к публикации пользователь Валентина Эвальдовна Даниленко отметила, что этот дождевик действительно огромный и необычный. «В книгу Гиннесса надо отправить», — предложила она. Ранее URA.RU сообщало, что житель Тюмени обнаружил на своем садовом участке Мутинус Равенеля — редкий гриб, занесенный в Красную Книгу. Особенность гриба в том, что он источает неприятный запах гниющего мяса.