В ХМАО ритейлеры Apple продолжают работу, несмотря на санкции

Торговые точки открыты в Сургуте и Нижневартовске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В ХМАО ритейлеры техники Apple продолжают работать, несмотря на то, что сама компания Apple приостановила продажи в России в рамках санкционного давления. Точки продаж «яблочной продукции» открыты в торговых центрах Сургута и Нижневартовска. Об этом URA.RU рассказали представители сетей.

«Мы работаем, у нас все в порядке, товар тоже есть в наличии», — рассказал представитель re:Store в ТЦ «Аура» в Сургуте.

Ранее появилась информация о том, что ритейлеры Apple в России начали закрывать убыточные магазины. Их цель — распределить дефицитную технику в точки с более высоким трафиком. «Мы приостанавливаем работу части магазинов re:Store в связи с отсутствием товаров. Это происходит достаточно динамично. Если на сегодняшний день магазины на нашем сайте открыты, значит они работают и значит на сегодняшний день товар есть», — прокомментировала корреспонденту URA.RU пресс-секретарь re:Store Людмила Семушина.

Аналогичная ситуация в торговых точках второго официального ритейлера техники Apple — iPort. По словам сотрудников магазина в Нижневартовске, речь о закрытии сейчас не идет. Магазины re:Store не относятся к тем, кто заявлял о своем уходе, но напрямую зависят от корпорации Apple. Ритейлер принадлежит российскому Inventive Retail Group (IRG).

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Из России ушли некоторые компании и производители. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России.