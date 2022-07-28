Тюменский депутат Госдумы поддержал 85% законов в 2022 году

28 июля 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Единоросс Иван Квитка чаще тюменских коллег голосовал «за» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Иван Квитка чаще других своих земляков в федеральном парламенте голосовал «за». Результаты исследования активности депутатов во время весенней сессии 2022 года опубликованы на сайте столичного Центра политической конъюнктуры (ЦПК). По данным ЦПК, Квитка поддержал 85,56% инициатив, в голосовании за которых принимал участие — это 96-е место среди 450 депутатов Госдумы. Другой тюменский парламентарий Эрнест Валеев проголосовал «за» в 81,54% случаев (192-е место), его земляк Николай Брыкин — в 74,11% (286-е место). Все тюменские депутаты представляют в парламенте «Единую Россию». Квитка также чаще своих тюменских коллег голосовал «против» — 1,26% случаев (119-е место). Брыкин не поддерживал законопроекты в 1,05% случаев (250-е место), Валеев — в 0,89% случаев (341-е место). Чаще всего не голосовал (здесь учитываются как отсутствие на заседаниях, так и игнорирование голосования при присутствии в зале Госдумы — прим. ред.) среди тюменских депутатов Брыкин — 24,69% (135-е место). Показатель Валеева — 17,57% (239-е место), Квитки — 13,18% (343-е место). Ранее URA.RU писало, как депутаты от Тюменской области голосовали при принятии резонансных законов во время осенней сессии 2021 года. Так, законопроект о начале парламентского расследования пыток в российских колониях открыто не поддержал только Квитка, Валеев и Брыкин уклонились от голосования. А вот за закон о введении QR-кодов поддержали все три народных избранника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Иван Квитка чаще других своих земляков в федеральном парламенте голосовал «за». Результаты исследования активности депутатов во время весенней сессии 2022 года опубликованы на сайте столичного Центра политической конъюнктуры (ЦПК). По данным ЦПК, Квитка поддержал 85,56% инициатив, в голосовании за которых принимал участие — это 96-е место среди 450 депутатов Госдумы. Другой тюменский парламентарий Эрнест Валеев проголосовал «за» в 81,54% случаев (192-е место), его земляк Николай Брыкин — в 74,11% (286-е место). Все тюменские депутаты представляют в парламенте «Единую Россию». Квитка также чаще своих тюменских коллег голосовал «против» — 1,26% случаев (119-е место). Брыкин не поддерживал законопроекты в 1,05% случаев (250-е место), Валеев — в 0,89% случаев (341-е место). Чаще всего не голосовал (здесь учитываются как отсутствие на заседаниях, так и игнорирование голосования при присутствии в зале Госдумы — прим. ред.) среди тюменских депутатов Брыкин — 24,69% (135-е место). Показатель Валеева — 17,57% (239-е место), Квитки — 13,18% (343-е место). Ранее URA.RU писало, как депутаты от Тюменской области голосовали при принятии резонансных законов во время осенней сессии 2021 года. Так, законопроект о начале парламентского расследования пыток в российских колониях открыто не поддержал только Квитка, Валеев и Брыкин уклонились от голосования. А вот за закон о введении QR-кодов поддержали все три народных избранника.