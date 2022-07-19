Курганские силовики проверяют зеков со смертельными болезнями

20 июля 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

О массовых проверках осужденных, освобожденных досрочно, рассказали инсайдеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители силовых структур приступили к проверкам всех осужденных, освобожденных из колоний Курганской области досрочно по состоянию здоровья. Это связано с уголовным делом о выдаче фиктивных медицинских заключений, которые стали основанием для выхода на свободу одного из заключенных, сообщил URA.RU инсайдер, который ранее служил в структурах ФСИН. «Сейчас силовики проверяют всех осужденных, освободившихся досрочно. В случае установления незаконных фактов, осужденные могут вернуться обратно в исправительные учреждения, в том числе с новым сроком», — рассказал источник. По информации инсайдера, по состоянию здоровья в регионе освобождаются до нескольких десятков человек ежегодно. Большинство из них — онкобольные и ВИЧ-инфицированные. Бывают случаи, когда осужденные, освободившиеся по состоянию здоровья, снова возвращаются в колонии за новые преступления. Но случай с освобождением одного из осужденных на основании медицинского заключения врача-уролога Курганской областной клинической больницы, достоверность которого сейчас проверяют силовики, служит примером и надеждой ускользнуть от наказания и для других заключенных, отметил собеседник. В следственном управлении СК России по Курганской области не стали комментировать эту информацию. Ранее URA.RU сообщало, что осужденный, отбывавший наказание в исправительной колонии № 2 (ст. Просвет) подозревается в причастности к подделке медицинских документов для досрочного освобождения. Врач-уролог, подписавший документы, стал фигурантом уголовного дела. Осужденный относился к категории не вставших на путь исправления, но ему удалось выйти на свободу благодаря заключению врача областной больницы. Сейчас он снова попал в колонию. Также ранее появилась информация, что осужденным ИК №2 под Курганом предлагают купить условно-досрочное освобождение. Предложение якобы звучит от такого же осужденного, который отбывает наказание в колонии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Представители силовых структур приступили к проверкам всех осужденных, освобожденных из колоний Курганской области досрочно по состоянию здоровья. Это связано с уголовным делом о выдаче фиктивных медицинских заключений, которые стали основанием для выхода на свободу одного из заключенных, сообщил URA.RU инсайдер, который ранее служил в структурах ФСИН. «Сейчас силовики проверяют всех осужденных, освободившихся досрочно. В случае установления незаконных фактов, осужденные могут вернуться обратно в исправительные учреждения, в том числе с новым сроком», — рассказал источник. По информации инсайдера, по состоянию здоровья в регионе освобождаются до нескольких десятков человек ежегодно. Большинство из них — онкобольные и ВИЧ-инфицированные. Бывают случаи, когда осужденные, освободившиеся по состоянию здоровья, снова возвращаются в колонии за новые преступления. Но случай с освобождением одного из осужденных на основании медицинского заключения врача-уролога Курганской областной клинической больницы, достоверность которого сейчас проверяют силовики, служит примером и надеждой ускользнуть от наказания и для других заключенных, отметил собеседник. В следственном управлении СК России по Курганской области не стали комментировать эту информацию. Ранее URA.RU сообщало, что осужденный, отбывавший наказание в исправительной колонии № 2 (ст. Просвет) подозревается в причастности к подделке медицинских документов для досрочного освобождения. Врач-уролог, подписавший документы, стал фигурантом уголовного дела. Осужденный относился к категории не вставших на путь исправления, но ему удалось выйти на свободу благодаря заключению врача областной больницы. Сейчас он снова попал в колонию. Также ранее появилась информация, что осужденным ИК №2 под Курганом предлагают купить условно-досрочное освобождение. Предложение якобы звучит от такого же осужденного, который отбывает наказание в колонии.